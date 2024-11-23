美國賀卡禮儀文化(下)

拜美國文化所賜，被定位作「消費品」的賀卡和禮品包裝紙可謂難兄難弟，送禮程序一旦結束，即多半面臨被丟棄的命運。賀卡尤其是，不像包裝紙，若是設計得漂亮華麗且損壞不大的話，尚有被回收使用、或轉為勞作用紙的可能性。

老一輩人懷舊，會把收到的各種賀卡收納在鞋盒，或有些餅乾還是巧克力附贈的洋鐵皮盒子裡，也有用剪貼簿的方式按收到的年月分類，作為交遊廣闊與子孫滿堂的證據。而窩在隔間內工作的上班族們，習慣把收到的賀卡或明信片釘在辦公桌前的牆板上示眾，定期撤換，讓設計精美或文體幽默的卡片發揮祝賀之外的裝飾功能，不至於讓它們立刻進入碎紙機或回收桶內。

一般在美華人 之間若是面交送禮，附帶卡片這道手續，取決於送禮人對賀卡文化的認識及接受度，認為可有可無者眾，只因祝賀是在獻上禮物的同時親口告訴。如附有卡片，也等同於是對收禮人說「悄悄話」，這份「心意」絕對得關起門來感受，斷不會像洋人收禮時那樣公開宣讀。因此，不熟悉美國賀卡文化的移民 ，多不免認為卡片是一種「打腫臉充胖子」兼「浪費錢」的道具，不僅概念有別，在語文程度的差別之下，不懂得欣賞業者為消費者們精心撰寫的卡片字句者亦大有人在。

環保意識抬頭之際，美國賀卡文化甚至歷經過一個非常階段，流行採用較高成本的再生紙印刷，背面標註「你不會因為這張卡片而砍掉一棵樹」的標語，企圖力挽狂瀾。加上再以後塑膠禮品卡的問世，把卡片與禮品之間的界線給重新畫分，甚至包裝的需要都被簡化，對傳統的賀卡文化造成不小的衝擊。

紙質賀卡儘管在商店裡價格依舊居高不下，在二手店卻常見滯銷，有很多撿便宜的機會。我曾見有一老人手握一疊卡片，在排隊等結帳時嘀咕：「一張只花二毛五，寄出去還得再貼上七毛三分錢郵票……。」他身旁像是兒孫輩的年輕人回他一句：「要這麼花掉一塊錢的話，不如發短信貼圖、同時送出電子幣更省事些？」說完，老人居然把卡片全還回貨架上不買了。

過去人常說「禮多人不怪」，而長期的景氣低迷，卻能把這句話改寫作「禮多人負擔」。在美國生活了四十多年的我，一路見識到賀卡從禮儀文化淪為了代際之間的繁文縟節。(下)