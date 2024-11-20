大理古城門。

我對大理城可說是又熟悉又陌生，說熟悉是我的長篇歷史小說「忽必烈風雲傳」上下卷，有一章專門寫忽必烈率軍征討大理。從古籍中查閱了大量有關大理城的資料，根據這些資料，腦子裡幻化出一座大理城，它的城樓、城牆、街道、房屋，甚至飲水的河道、排水的溝槽……，都那樣的具體，歷歷在目，活靈活現。

但真實的大理城廬山真面目到底是什麼樣子，與我藝術虛構出來的大理城是否一致，一直沒有得到驗證。這次來雲南旅遊，行程中有有遊覽大理古城一項，而且聽說古城遺址保存完好，聞之興奮不已，終於可以親眼目睹其廬山真面目了，看看真實的大理城與我想像中虛構的大理城是否一樣，倒是別有情趣的。

非常遺憾，到達後發現，眼前這座真實的大理城，與我想像的相差甚遠。我查到的有關資料顯示，大理城依山而建，居高臨下，形勢極為險要，易守難攻，忽必烈圍城多日久攻不下，後切斷從山上流入城內的水源，激起城內民變才得以攻下的。而眼前的大理城卻是建在山前的平壩上，無險可守。這是怎麼回事？同樣一座古城何以有天壤之別？

經查閱資料才得知，原來這座大理城並不是宋朝時的那座大理城，而是明朝洪武十五年（公元一三八二年）以後重新建的。這就難怪了，忽必烈征討大理是公元一二五二年，比建這座城早了一百三十年。百年滄桑，歷經了多少戰亂、水、火、地震 等自然災害，原城毀掉是完全有可能的。雖然不是宋朝舊物，是明朝的能比較完好地保存下來，也是非常有價值的。

不過，城中街道布局和房屋建築，與我想像的十分相似，古老的棋盤街，從山上淌下來的泉水從城中流過，如地下隱泉沿街巷而婉轉。當年忽必烈就是斷掉城內水源，引起百姓恐慌，軍心不穩，才將城池攻破的。如今，潺潺溪水流進各家各戶，化作滋潤百姓的甘霖。

白族愛美、愛乾淨，家家都種花，品種多為色彩艷麗的山茶、杜鵑等名貴花木，流進院子的溪水為養花提供了極大方便。盛開的鮮花與白族姑娘嬌美的面容、艷麗的服飾相映襯，更為清純如水的漂亮姑娘增添了幾分俏麗。

大理城有南北和東西兩條大街，南北街是古老的商業街，兩旁店鋪鱗次櫛比，店鋪雖然不是很大，但古色古香，古風濃郁。店鋪多為工藝品、土特產，銀器、玉器、織錦、紮染……，極具民族特色，現場手工製作，宛若歷史再現。

在一個銀器鋪子裡，一位戴圓形黑框舊式老花鏡的老師傅，腰紮圍裙，手揮小錘，叮叮咚咚在打製一把全銀酒壺；在對面工藝品商店裡，一位上身穿白色雲錦上衣、水紅繡花坎肩，下身穿淺綠色綢褲的白族少女，坐在老式織錦機前卡噠卡噠地織錦，動作嫺熟，纖纖玉手，上下飛動，左右婉轉，宛若撥動琴弦，只是指尖流出的不是音符，而是艷如朝霞絢若霓虹的雲錦。

東西街俗稱「洋人街」，它真正的名字反而很少有人知道了。與南北大街迥然兩種風格，中式店鋪商號很少，隨處可見的是歐陸風情的西餐館、咖啡 屋、酒吧，黃頭髮藍眼珠的洋人進進出出，彷彿到了另一國度。

十字街是大理城的中心，南北和東西兩條大街在此交匯，是最繁華熱鬧的地方。宋朝時五華樓就建在這裡，忽必烈捉住國舅高祥以後，就是在五華樓前處斬的。現在這座很新，顯然是近年仿建，不過風格樣式與宋時的基本一樣，是一座過街樓，南北大街從樓下通過，上面三層，巍峨高聳，翹角飛簷，雕梁畫棟，恢宏壯觀，從三層縱目遠眺，大理城盡收眼底。當年忽必烈登沒登上此樓，就無從可考了。