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助學金

竹心

在大陸，八○年代的大學生可謂天之驕子，升學率只占應屆高中畢業生的百分之三、四。其時大學不收學費，住宿全免，除此之外，學校還根據學生的家庭經濟狀況，分等級給予補助，稱為助學金。最高等級的助學金除了一日三餐，還有節餘添置衣物等日用品，可以說，家庭經濟困難的學生不需要家裡的任何資助，便可完成學業。

記得助學金一共六檔。入學之初，同學們根據自己實際情況和計算公式，私下討論助學金的等級分類，自我評估可得第四檔。一個星期後公布結果，僅得第五檔，也即倒數第二檔，心中甚是不服。為了減輕父母負擔，更為了公平起見，壯膽去找班主任。

待我陳述完畢，班主任霎那間的眼神和表情，足以顯示認可我的訴求，但那種表情迅即消失，眼神飄向別處，手裡無意識地隨意翻閱著一本書，隨後便反覆強調：「班裡助學金的總金額是固定的，給你升檔，就必須給另一個同學降檔。現在既已宣布，不好再做更改。」

然後給我兩種選擇：第一，直接去找同學私下商量；第二，等二年級時再做調整。被班主任將一軍，我怎麽可能選擇第一種，這不是從別人口袋裡直接掏錢嗎？何況這也不應該是同學間私下解決的事情。窩了一肚子氣，只能寄希望於第二年重新評估、調整。

班主任輕描淡寫把我打發走，沒有為自己的失職、失察承擔任何責任，或許心裡還會沾沾自喜，幾句話就解決了問題。於他而言，實屬雞毛蒜皮之小事，可對於一個十幾歲剛剛離開父母的女孩子來說，卻是一個沉重的打擊。初次離家，生活自理能力差，丟三落四，學校飯菜難以下嚥，助學金遭遇不公正待遇，第一次獨自面對諸多困境，原本充滿希望的大學生活，瞬間給了一個下馬威。

無力反抗，只能默默忍受，每天在日記裡宣洩不滿、憤懣情緒。記得第一年寒假，回家給爸媽念日記，日記中多次控訴班主任。爸爸聽後安慰我，說過去了就過去了，多大點事啊，等明年調整就好了。

二年級一開學，我再去找班主任。班主任兩眼茫然，似乎早已忘記去年的承諾，一推六二五，不認帳了，最後乾脆說：「當初就定好了，不會更改。」甚至還說：「你父母都工作，咱們班裡很多農村來的同學。」班主任反手為雲，轉瞬之間把我放到農村貧困同學的對立面。我氣急，反駁對此並無任何意見，只是覺得按條件不應該倒數第二檔。班主任最後大手一揮，不耐煩地說：「就這樣了，現在調誰都不好。」

多年以後，依舊記得從班主任家裡出來，八月的太陽曬得晃眼，眼淚吧啦吧啦往下掉。第一次領教了有權利的人可以犯錯，但無需糾錯，也不必承擔後果，所有的後果只能由毫無反抗能力的人來承擔。什麽是權力，這就是權力。對於權力的理解根本無須什麽理論闡述、艱澀解釋，一件事情就足以讓一個初涉人世的女孩子徹底理解權力的精髓。

權力就是有無數的理由掩飾、推諉責任，甚至轉嫁責任，以至於可以冠冕堂皇、義正詞嚴，讓沒有權力和錯誤的人自慚形穢產生錯覺，最後誰對誰錯模糊不清，甚至黑白顛倒。有權者喜歡站在宏觀立場做宏大敘事，無權者在他們眼裡卑微如螻蟻，又或許只是隨即抽查的統計數字。無權者僅為自己的一日三餐計較奔波，那些統計數字的輕微之差，卻足以影響他們的生存環境和生活狀況。

多年過去，我甚至不記得第五檔和第六檔之間到底相差多少錢，只是對於班主任的不公和狡辯深惡痛絕，尤其是其當初的表情、語氣、眼神記憶猶新。其實後來有同學告訴我，某位同學的父親提前和班主任打了招呼。班主任也算良心未泯，沒有剋扣家境貧困的農村同學，只好對我這種不上不下、無足輕重的人下手。

凡事皆有兩面性，十幾歲時的經歷，使我在日後的為人處世裡，學會了照顧弱小、聆聽微聲。記得前些年在教會的兒童主日學幫忙，特別關注那些不愛說話和告狀的小孩。有些孩子性格強勢，伶牙俐齒、喜歡告狀；有些孩子膽小怯懦，笨口拙舌，一旦有紛爭，只能躲在一邊，怯怯地掉眼淚。每逢此時，我會把他們抱在懷裡安慰，或許這就是同類相惜吧。

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