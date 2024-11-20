作為一個磚匠，做到墨頭很不容易，不但要技術高超，德高望重，還得有臨機應變的智慧。跟墨頭一起做藝的，除了自己的徒弟，還有其他同道師兄道友，沒有硬工夫帶不動那些人的。

關於墨頭的故事很多。有一家人新房封頂，正在釘椽子，按規定有個儀式，放過爆竹後墨頭要喝彩。這時，一個小徒弟釘椽子時鐵錘砸在指頭上，他疼痛無比，忍不住罵道：「這是釘棺材釘吧！」東家聽到很不高興，大家也非常尷尬。這個時候，墨頭高聲唱喝：「恭喜恭喜，有官有財，大吉大利呀。」東家立即轉憂為喜，給了一個大大的紅包。

磚匠師傅很有智慧，人們甚至把他們神化了，認為技藝高超的磚匠師傅，特別是做墨頭的，都有法力。有一次一家人做新房，由於沒有砌直，山尖眼看就要倒掉，非常危險。這時墨頭念念有詞，山尖硬是沒倒，等其他人下來後，他一人上去，把山尖調直，最終化險為夷。

因為磚匠師傅這麼厲害，東家不能怠慢，不過也有例外。我們那裡有一座老房子，全部是窯磚做的，遺憾的是那麼好的房子卻沒有人住，雜草叢生荒廢在那裡。那是一個大財主建造的，他十分吝嗇，建成後藉口質量不好，只付磚匠一半工錢。磚匠爭不過財主，離開時故意倒拖著掛尺從大堂出來，那樣是不吉利的，結果財主家慢慢衰敗下去，連後人都沒有了。那房子雖然做得很好，因為被磚匠施了法力，沒人去住，成了現在這樣子。

其實，對磚匠不恭敬的只是極少數，在我們鄉下，一向都非常敬重磚匠。做新房是人生一大事業，築基行牆最為關鍵，因而磚匠的地位很高，安排席位往往坐在上首。人們這樣說：「磚匠天，窯匠地；木匠鋸匠，兩邊坐起。」

我的鄰居便是磚匠，他十多歲的時候便開始跟師傅做藝，已是老師傅了。他們的工具比原來先進多了，還用上了現代化的激光水平儀，測量既準確又方便。我問過他，現在傢伙（即工具）先進了，做手藝是不是簡單多了？他這樣回答我：「不論傢伙怎樣好，但活計一定要過硬。給人家做房子，關鍵是下腳時要打穩根基，砌牆時要行得平正，做到了這點，不管傢伙怎樣，不管多高的樓房，都能做好。」

打穩根基，行得平正，他說的是做磚匠的要領，其實為人處世又何嘗不是如此。不過，這些看似簡單的道理，真正做到卻不是那麼容易的。因而，每次看到一座樓房拔地而起，我對磚匠便生出無限的膜拜之情。(下)