永不消逝的歌聲(下)

中國的流行音樂為了發展，克服了重重阻力，取得了長足的進步，鄧麗君功不可沒。鄧麗君的歌聲風靡了整個華人世界，身段嬌柔，唱腔圓潤，是人們心中的歌后，不僅對日本 、東南亞 地區，就是對中國也都有巨大的影響。

如一九七九年，李谷一為電視風光片「三峽傳說」唱的插曲「鄉戀」，就是受鄧麗君氣聲唱法的影響，被個別領導野蠻地制裁後，成為禁歌，連電視劇也被迫下架。但一九八○年上海「文匯報」發表了一篇評論文章，稱「鄉戀」是改革開放初期文藝界的一朵報春花；甚至在一九八三年央視首屆春晚上，全國各地觀眾紛紛打電話到電視台，要求李谷一現場演唱「鄉戀」，台領導尊重觀眾的呼聲，並獲得英明領導的批准，讓李谷一登台演唱此歌，從此「鄉戀」總算得以解禁 。

又如著名歌手朱明瑛，在一九八四年春晚上，大搖大擺地唱起了鄧麗君在一九八二年就唱過、曲調歡快風趣的「小媳婦回娘家」，只是歌名簡化為「回娘家」，結果使這首歌在大陸迅速走紅。

一九九五年，央視開始報導鄧麗君的新聞，表明當局對鄧麗君的歌曲全部解禁了，從此人們再不必談鄧色變，鄧小姐的歌聲傳遍神州大地，更加深入人心。鄧麗君自十七歲開始登台演唱以來，得獎無數，唱了上千首華語、日語及其他語言的歌曲，灌製了幾百張唱片，錄製了數不清的音帶和錄像。她的足跡遍布日本和東南亞國家，如新加坡、馬來西亞、印尼、泰國等處。

八○年代初，她先後受邀於美國林肯中心、洛杉磯音樂中心和拉斯維加斯凱撒宮等地舉行演唱會。一九八六年，美國「時代周刊」就公布鄧麗君是世界上十大最受歡迎的女歌手。她是華語流行音樂裡，第一位具有國際影響力的大明星。同時，她也是一位熱愛中華優秀傳統文化的藝術家，為弘揚中華文化而不遺餘力。

我很喜歡她在一九八二年十二月演唱的，以古典詩詞為主題的專輯「淡淡幽情」裡的十二首歌曲。她還擁有東方女性特有的魅力和氣質，滿懷仁愛。她「情也真，愛也真」，追求「人生境界真、善、美」，用心為我們釀造出醇香濃郁的「甜蜜蜜」等歌曲，成為她獨特的知情知性的歌聲。

鄧麗君原名鄧麗筠，她過世後下葬的陵墓叫「筠園」，樹木長青，環境幽雅。她的墓地與眾不同，墓前有個用電腦科技建造的鋼琴鍵盤，人走上去會發出優美的琴聲，會彈琴的人，也能在上面用行走的方式，奏出鄧小姐曾唱過的旋律；還有一個能自動播放鄧麗君歌曲的點唱機，經常有人前來點唱他們喜歡的歌曲，緬懷斯人。斯人已逝，幽思長存，更有她那永不消逝的歌聲。(下)