六六年文化大革命，我在天津上初二，是紅衛兵造反派，熱血沸騰轟轟烈烈地折騰。後來，兩大派群眾組織觀點針鋒相對，都稱自己是革命造反派，從大字報、大辯論 到扔磚頭砸玻璃，再到戴安全帽持大刀片武鬥。我是家裡老小，父母怕我摻和，六七年暑假就讓二哥把我接到保定。

我兩、三歲時，隨支援內地建設的父母住在保定，一直上完五年級，父親退休 我們才回到天津。我太願意去保定了，那不僅有我的同學好友，還有我引以驕傲的「野火春風鬥古城」、「保定外圍神八路」和「平原槍聲」，當時看電影、聽廣播，都是這類抗日故事。沒想到，我在保定，第一次聽到真的平原槍聲，當時可把我嚇壞了。

二哥比我大十歲，在保定棉紡廠工作。到保定後，他騎自行車帶我在廠裡洗澡後，路過棉紡單身宿舍 ，在一棟三層樓前停下。我小時候，曾經跟他在三樓住過一晚，現在有兩個單元像是住著人，最邊上一個單元坍塌了。哥哥說，這棟樓是個造反派組織的指揮部，兩派都開槍互射，其中一派用炸藥包炸毀一個單元，是白天炸的，跟電影演的一樣，爆破手是復員軍人，槍聲噠噠，匍匐前進，拉導火索，滾身後趴著雙手護頭，轟然巨響。聽著害怕，也挺刺激。

我們住的大院，現在叫華北第二建築公司北基地，院裡就有我讀過的小學校，同學差不多都是同院的天津人。住在同樓二單元的一家姓趙，李伯伯比我父親小，是工會主席，很早就病逝了。他大兒子大牛是造反派的作戰部部長，我見過他在遊行的卡車上站著，車頂上駕著一挺重機槍；二牛比我小一歲，在另一個造反派組織作戰部；三牛有時跟我們玩。

有一次，我們幾個同學和三牛到自由市場買棗吃，「分量給足了啊！」三虎邊說邊撩起衣服，露出一個手榴彈，嚇得農民老漢又捧給我們一大把，同學們習以為常地笑著，手榴彈是真的。看著三牛，讓人想起「小兵張嘎」裡強吃西瓜的偽軍胖翻譯，我們好像一群偽軍。

哥怕我惹事，從天津帶來熱帶魚讓我養著玩。有一天，和幾個同學騎車去撈魚蟲子，我坐在後座上舉著新做的撈蟲網，竹竿上是雪白的白紗布做的網兜子。到那個水坑要經過一片田地，有說有笑地推車在田埂剛走幾步，突然響起清脆的「啪啪」幾聲，離我們很近，幾個同學立刻臥倒，我呆呆地站著，不知怎麼回事。同學大喊：「趴下，快趴下！有人向我們開槍！」我趴著一動不動。他們猜測：「是朝我們開槍」、「也許是朝天上開的」、「肯定是警告我們」，原來鄰近有一片紅薯地，是警告我們別偷紅薯。

一位同學讓我躺著舉起撈蟲網晃動，他們抬頭往開槍的方向張望，慢慢地站起來，過了一會，我也站起來，繼續高舉魚蟲網，跟在他們後面迎著開槍的方向往村裡走。他們說敢往村裡走，說明我們不是偷紅薯的。我畢竟是第一次身臨其境平原槍聲之中，真的都不知道怎麼走路的，舉著白色魚蟲網兜子在中間，像是大白旗投降。同學們卻邊走邊說笑，很順利地到了村口。村口沒人，我們又騎上車，穿過村裡的土路，堂堂正正地回家，那刻，像是腰別手槍的敵後武工隊，可神氣了。

同學都到家裡找我玩，他們和我哥甚至比我更熟，央求我哥帶回一把手槍玩玩。我更想玩，但不敢說。轉天下班，哥哥帶回兩把手槍，一把五四式，一把義大利 式，我第一次拿在手裡，沉甸甸的，都不知道怎麼抬起的胳膊，怎麼舉起來的。同學們也都愛不釋手，他們非找我哥要子彈，我哥瞪著眼睛一口拒絕。睡前，我把手槍放在枕頭下，兩把。不久，就聽說一個八歲的女孩玩手槍，不知道裡面有子彈，把自己打死了。女孩的哥哥我認識，同年級不同班，那幾天，腦海總是浮現聽到槍聲的哥哥呼叫妹妹的驚悚場景。大牛也死了，吸菸不小心點燃了炸藥包，三牛在武鬥中被子彈打死，二牛被對立派抓走坐牢。

六九年，我分配到天津東郊插隊，民兵連指導員是退伍軍人，我給他講過我的平原槍聲故事。一次他參加公社民兵集訓後，偷偷帶回一發子彈，讓我在偏僻的一處空地，趴著對著大柳樹的樹幹，用半自動步槍開了一槍。這回，是我自己唯一製造的一次平原槍聲，很興奮，不用擔心有人會像我當年一樣被驚嚇到，文革中天津的武鬥可沒保定那麼瘋狂。