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故鄉情懷(下)

志堅

第三個「故鄉」，是我們姊弟童年和青少年成長、受教育和出社會做事的香港，一個華洋雜處洋氣很重的地方。在這裡，我們從逃難入住九龍城西頭村的村屋，到遷入港島北角地方商住大廈的奮鬥經過，這是一個經歷時間最長、生活變化最大的地方，留下的事蹟印象特別深刻；對香港這個英殖民城市，在市內不同區域、不同文化，留下許多難忘的回憶和非常深厚的感情。

記得我家最早期生活在九龍城西頭村，是個新開闢近市區的地方，爸爸因經濟原因，選擇這個港英半管半不管的貧窮邊陲地帶居住，與屬主流社會的九龍城市區只一路之隔，形成兩個不同的世界；一個是貧乏無管治的新區，過著自生自滅的難苦生活；一個是政府管理轄的華人小康之家聚集的地區。

目睹這個由新移民，用木、鐵皮和沙泥建造房屋的地區，從荒蕪、貧乏和疏落的屋村，逐漸演變成稠密興旺的村落，居民勤奮、自力更生，互助互勉，從無到有，從貧到旺，創造出生存的奇蹟。

記得當年家父在此奮鬥經歷。他曾身兼三職：一份在渡海小輪公司當稽查、一份在村屋樓下開小食杏仁茶店、另一份帶領住家樓上開創供洗衣店用的衣罩製造工場，讓全家投入工作和生產，就像許多其他村民一樣全家努力工作，開創事業，艱苦地向上爬。

西頭村就是這樣成長的一個新屋村，它與隔鄰東頭村的地理位置就在香港著名的獅子山下，後期歌星羅文那首膾炙人口的「獅子山下」，作曲作詞的人，靈感可能就出自這九龍城充滿生氣的屋村。

孩提讀書時，選讀九龍城街坊開辦的義學，與當地學童打成一片。這段時間印象最深刻的是，放學後到九龍城住宅的天台鬥風箏。當時九龍城馬路的兩旁因有啟德機場有高度管制，興建了許多四層高相連的唐樓，地下商店樓上住宅，造成一個個廣闊的天台，每個天台面積大概接近十個籃球場，上面設有四、五個斜頂的樓梯亭，是居民上下天台的出入口，四周有水泥建的圍欄，很安全，最適宜放風箏和住戶的休閒活動。

遠望四周分布著同樣高度和面積的廣闊天台，分隔成若干獨立的地方和群組。每當黄昏時分，尤其是夏天，各天台相當熱閙，有放風箏、有搬來座椅圍談家事的居民。舉頭上望，都是一望無際的天空，因此在不同天台玩鬥風箏的小孩甚多，滿天飛滿各式各樣的風箏，有玩耍，有爭鬥，場面蔚為奇觀。

印象深刻的，其次是東頭村大火災，那是我一生最感恐懼的事件。當時由於秋旱乾燥，村屋大部分都是早期興建的木屋，一旦失火，火勢猛烈，藉焚風之助，一發不可收拾；再加以無大路通往火場，灌救異常困難，猛火燒毁了一大片由最新移民雜建的屋村。當時火勢之大，面積之廣，震驚全香港甚至東南亞，成為開埠以來的首次。

那時我雖年少，居住的西頭村和東頭村同是一家人，目睹當時火勢的猛烈，火燼滿天飛，焚毀了無數東頭村人艱辛建立的家園，他們悲慘的遭遇，讓我們同是天涯淪落人感同身受。我們雖然幸運沒有被波及，但當時燒焦的氣味以及我們一家準備緊急逃生的情景，至今難忘。事後殖民地政府開始重視新移民，並興建大量廉租屋安置災民及貧窮的民眾，成為後期新加坡建造廉租民房的典範。

總結我接近一個世紀的一生，經歷的太多，許多地方都結合了深厚的感情，至今回顧，歷歷如生，有如重回「故鄉」，雖然有許多到過的地方如今都已面貌全非，但這些地方都足以視為我的「故鄉」，永遠留存在我的腦海中。他日如果重整成一本回憶錄，每當重新閱讀時，相信感情將會澎湃不下於回到真實的故鄉。(下)

香港 移民 新加坡

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