秦鋼瑞其人其事(下)

右為秦鋼瑞，左為作者。

轉眼到了一九四八年，剛要開學升四年級，國共兩黨就展開了激烈的濰縣戰役，從四月二日開始到五月八日結束，歷時三十六天。開始時，我家已無隔夜糧可吃，巷子裡的磨房早已鎖門閉戶，有錢也買不到糧食。雖然民以食為天，但是巧婦難為無米之炊。

幸好鋼瑞哥得知後，找人捎信，讓我去察院街他家拿糧食。我利用白天不放砲的時間去了三次，拿了六、七十斤小米 揹回家，有了米，母親天天做小米乾飯，就著鹹菜吃得那個香啊！若沒有鋼瑞哥的施捨，困在城裡的母親和我以及兩個妹妹，有餓死的危險。

關鍵時刻，父親為了打聽木材行情，回了老家，他聽聞城裡出來的人說：「北城牆下靠近你家的安樂街，巷戰十分激烈，到處都是血跡！」父親急得如熱鍋裡的螞蟻團團轉，五十五公里的路程，他僅步行了半天就到了城裡。父親膽小，先站在街頭往裡觀望了一下，沒看到什麼斷壁殘垣，更沒看到路面上有什麼血跡，便三步併作兩步走進了家門，看著家人全都平安，喜極而泣。

他問我母親：「你們這些天斷了糧，是怎麼撐過來的啊？」母親說：「幸虧鋼瑞大姪子的接濟，他給的小米現在還沒吃完呢。」父親說：「鋼瑞賢姪是咱家的救命恩人，我要去找他當面重謝，去為他的生油代理店幫工，不計報酬，作為對他救命之恩的報答。」父親說到做到，在鋼瑞哥的生油代理店裡，一幹就是三年之久，生意極其紅火。父親雖堅持不要報酬，鋼瑞哥仍是照發不誤。

解放後，在畫成分等歷次政治運動中，因為秦鋼瑞當過雜牌隊伍的「軍需」，親姊姊又去了台灣，便給他扣上了「壞分子」的帽子，受歧視 、挨批鬥、強迫他單臂推獨輪車，對一位右臂殘疾人來說，簡直是不可能的。他歷受艱辛，做到了單臂推車，是無數心血和汗水浸泡出來的苦力。

在人妖顛倒、是非混淆的環境下，家族的慈善家、大好人秦鋼瑞，被醜化成了壞分子，真是豈有此理！若不是常年他精神上受到嚴厲的打擊，和身體上受到致命的摧殘，他剛剛七十幾歲絕不會病亡離世，去了另外公平的世界。願鋼瑞哥流芳百世，永垂不朽。(下)