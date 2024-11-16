一九五九年至一九九四年，中國曾經發行過一類在境內特定場合流通使用的票證，它們分別是僑匯物資供應券和中國銀行外匯兌換券，前者單純是「票證」，後者是「幣證合一」，一般統稱為僑匯券(見圖)。由於它們只限於為數不多的人享用，且是中國票證史上獨創之作，所以又被稱為票證時代的奢侈品。

上世紀五○年代末，中國經濟正處於極其困難時期，為了吸收更多外匯和團結海外僑胞，政府根據海外僑民寄回大陸的外匯數額，按比例給予一定數量的特殊證券 以資鼓勵，使用該券可以在指定商店購買市面上的緊缺物資。由於當年我們有近親在香港工作，逢年過節經常收到五十或一百港元的支票 ，憑支票到人民銀行按當日匯率 兌換成人民幣，同時收到與港元數目對應的僑匯券。

全國各地的僑匯券圖案有所不同，但包含內容大致相同。上海發行的券上印有編號、截止年月、防偽造水印，蓋有紅色專用章，並標明「無價票證，嚴禁買賣，剪下無效，過期作廢」。券的周邊排列著許多小券，分別為副食券、購貨券、油票、糧票以及它們包含的數量，整張票面設計緊湊。

其中副食券主要用於購買肉類蛋類等食物，購貨券用於購買自行車、縫紉機、微波爐、冰箱等日用品。使用時必須由供應部門當場剪下對應該物品所需要的券的數量，再按接近一般市場價格的人民幣結算。譬如，上世紀七、八○年代，在僑匯商店購買一輛永久牌自行車，除付人民幣一百二十元外再加上二十張購貨券（時隔太久，確切數據可能有出入）。

上海的僑匯購物商店設在永安公司一樓，大廳周邊排列著被稱為大件的電冰箱、自行車、縫紉機、微波爐等，中央玻璃櫥櫃內陳列著各種式樣的金銀首飾、進口名表，還有貴重的進口藥物、化妝品、香菸以及糖果等。商店櫃台上雖沒有標明「概不退貨」，但由於付款時營業員剪下的購物券是「剪下無效」的，所以購物前必須三思而後行，否則即使退款，但損失的卻是來之不易的券。

記得當年我在僑匯商店購買的第一個大件是微波爐。某日我在店內徘徊，忽聞兩位女士正熱議著微波爐的用途，她們認為最大優點是喝熱茶方便，茶杯放進爐內轉半分鐘，冷茶秒變熱茶。

我與我的另一半都是老茶客，尤其是他，一位大學教師，幾乎整天伏案備課批卷，而案邊一杯熱氣騰騰的濃茶卻是提神醒腦必不可少，可惜不到一刻鐘茶就變涼，添加熱水又很快變得淡而無味。回家後經我這麼一介紹，頓時腦洞大開，我們興高采烈地搬回一台，從此熱茶、熱菜、熱湯、熱飯，用得不亦樂乎。親戚來訪，見到這玩意覺得很奇妙，感嘆著何以市面上見不到，而作為僑眷卻擁有這份特殊福利，可以提前消費，提前享受。如今半個世紀過去，奇貨可居的微波爐早已走進千家萬戶，屢見不鮮。

我家多餘的僑匯券經常被有特殊需求的親友們索取，諸如舉辦婚嫁喜事時，他們便可在僑匯商店購買進口糖果、進口香菸之類。上海人一般都很講究面子，如果喜糖中夾帶幾粒進口糖果，酒席上敬客幾支進口香菸，那可是件很「扎台型」的事情。

另一種幣證合一的僑匯券又稱兌換券，發行於上世紀八○年代，持券購物時不必再支付人民幣，銀行已把外幣直接兌換成這類有價證券。該券的「元」與人民幣的「元」等值，但只限於境內使用，且不得掛失。

兌換券的票面設計幾乎與正式紙幣相似，不僅摸上去很有質感，設計也極其精美，中間是中國山水，如杭州西湖的三潭映月，兩側有防偽標記，票面上寫明由中國銀行發行，還有繁體字的票額及編碼。中文票面的反面是相應的英文說明，想必也適合於入境的外國人使用。

由於僑匯券可以購買市面上的稀缺物品，永安公司門外引來一大批專門倒賣該券的黃牛，上海人稱他們為「打樁模子」，意思是指這些人每天固定時間在固定的地點站樁，只要有人朝著商店方向走過來或者走出去，他們就蜂擁而至，操著一口圓滑流利的上海話念念有詞：「爺叔（或者阿姨），僑匯券有伐（嗎）？兌換券有伐（嗎）？儂（你）勿要膽子小，旁邊糾察是阿拉格（我的）娘舅，請到隔壁小弄堂去做交易。」窮追不捨地盯著持券者走過大半條馬路，不勝其擾。

為維持秩序，有關部門派出許多戴著「糾察」袖標的退休老工人去驅趕，但怎麼也玩不過這幫動作敏捷的年輕小混混，商店門前經常一老一少玩起捉迷藏遊戲。而每當小混混們掙到較多的外快時，也會送包憑票供應的香菸給糾察老大爺，所以對方只得睜隻眼閉隻眼地放他們一馬。

如今時過境遷，九○後出生的一代人，可能對僑匯券既無概念也無印象，但它們確實是票證年代不可或缺的一部分，對增加國家外匯收入起著積極作用。由於僑匯券興起於物資匱乏年代，消失於物資豐富時期，而且相信中國歷史上再也不會出現此類票證，所以我手邊保存完整的雖然僅區區幾張，卻深感它們是值得收藏的珍品。