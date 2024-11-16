英語之角的跨洋友誼(下)

有人這樣形容過人世間的友誼：真正的友誼不帶有任何的功利性，它只在乎心靈的相通，追求的是全心的付出。中國的對外開放，迎來了來自大洋彼岸的朋友，也接收到了那種純粹的真誠友誼。在長達兩年多的交流交往過程中，幾位外籍教師與英語之角的年輕人也結下了深厚的友誼。

芭芭拉教授與大家相處熟悉了，經常邀請英語愛好者到她在學校的住處，更加深入細緻地講解學習英語的方法和技巧；沃勒博士每次參加活動前，都要做好精心準備，用淺顯易懂的方法介紹英國的風俗人情；樂於助人的卡特夫婦自費從美國購買了幾百冊英文書刊，贈送給英語之角，供大家借閱。

後來，他們完成教學任務陸續回國，但這樣純粹的友誼卻一直在持續。芭芭拉曾寫信說她回國後向很多人介紹蕪湖的「英語之角」；卡特夫婦每到新年之前，都要寄來聖誕賀卡，而且都是手寫賀語。我知道，他是想用這樣的方式來表達他對這段跨洋友誼的懷念。

用真誠澆灌的友誼之樹，一定會結出豐碩的果實。正是有了這幾位外籍教師的熱情參與無私幫助，英語之角的成員普遍提高了英語口語交流水準，並在此後的工作和生活中得到了應用。

比如劉鋒，因為英語成績優異，很早就被深圳某中學調去任英語教師；從事科技工作的楊自富，因為口語突出，被派出國擔任翻譯；曾在工廠工作的范守義，也因為口筆譯出色，曾在翻譯資料、工程口譯方面做出不少成績，後又應聘了某高校的英語教師。還有一些有志深造者如童亦琴、劉紅、汪禾等優秀學子，都通過英語之角的交流走出國門，在美國、加拿大 學習、工作和生活，實現了自己的人生理想。

美國著名作家馬克·吐溫曾說：「世界上沒有比友誼更美好、更令人愉快的東西了。」四十年前的往事，依然記憶猶新。那段真誠無私的跨洋友誼，已經成為我人生記憶中一個珍貴的片段。照片中的幾位外籍教師，如今應該都已耄耋之年，雖然很長時間沒有聯繫了，但友誼之花從未凋零。藉此機會，衷心祝福這幾位外籍友人生命之樹長青，祝願這段跨洋情誼、乃至各國人民之間的真誠友誼長存。(下)