英語之角的跨洋友誼(上)

四十年前於蕪湖鏡湖公園拍攝的合影照片，作者為站立者右四。

前些日子閒來無事，在家整理存封多年的相冊，坐在桌前，戴上老花鏡，一邊翻看著照片，一邊回憶著曾經的歲月與往事。忽然，一張尚未褪色的彩色照片讓我定住了神，那是四十年前的一張老照片，樹蔭下一群年輕人與幾位外國友人一起合影。此情此景一下子勾起了腦海中有關當年蕪湖「英語之角」活動的記憶，也讓我重新回味那段真誠相處、熱情友好的跨洋友誼。

那是一九八四年十月的一個星期天，秋高氣爽，和風日煦，市中心鏡湖公園一處空地上，一大早就聚集了一群年輕人，他們三三兩兩圍在一起，互相用英語交流。過了一會兒，幾位外國友人也走了過來，加入其中，與大家一邊起勁地比畫，一邊熱烈地交談。

這些年輕人，是來自這個城市各行各業學習英語的愛好者，而那幾位外國友人，則是這座城市裡一所高校的外籍教師。接近中午時，交流活動結束了，人群漸漸散去，幾位意猶未盡的參與者留下來，與外國友人一起拍了合影，於是，就有了這張記錄了四十前跨洋友誼的合影照片。

一張老照片，定格的不只是一個人、一段時光，它珍藏的是個人對過往歲月的回憶，折射的是歷史的印記與時代的變化。而這張照片，正是那段青春歲月與美好友誼的見證。

上世紀八○年代，剛剛實行改革開放的中國打開了國門，對外交往的需求激起了很多國人學習外語，特別是英語的興趣和熱情。當時的我一邊在工廠上班，一邊在當地師範大學夜班大學習英語。為了改變學外語中出現的「啞巴英語」情況，班上幾個志同道合的同學就自發組織起口語學習小組，每個星期天去公園的一處角落練習交流，這就是最初的「英語之角」。

恰好那時師範大學來了幾位外籍教師教授英語，也為我們夜大班學生上課。當他們聽說了英語之角的事情，很感興趣，便主動放棄周日休息時間，來到公園，和英語愛好者們交流英語，幫助參與者提高口語水準。在此後的兩年多時間裡，這幾位外教幾乎風雨無阻，每次必到。透過交流交往，他們與英語之角的年輕人增進了了解，也結下了深厚的友誼。

照片中前排左邊就坐的那位女士，是來自美國德克薩斯州一所高校的芭芭拉·凱斯蒂爾教授，她和藹可親，為人熱情，是最早來參加英語之角活動的外教。記得她每次參加活動前，都會事先準備好一兩個小故事，再用簡單的美式英語講述，因為簡單易懂、風趣幽默 ，所以很受大家歡迎。

坐在中間的那位是來自英國的沃勒博士，她風度優雅，舉止得體，與大家交流時，說著一口純正的倫敦英語，因為我們學外語聽錄音都是「新概念」之類的英式英語，所以比較容易聽得懂，交流起來也更容易。

坐在右邊的女士和後排中間位置站著的卡特教授是夫婦，他們來自美國桑福德大學（Samford University）。卡特夫婦為人和善，說話輕聲慢語，在交流中總是像朋友之間聊天一樣，溫文爾雅，輕鬆自然。

那時的公園裡沒有什麼座椅，參加活動的人都是站著，三五成群，圍在一起對話交流。因為大家學外語熱情很高，所以活動往往持續到中午。這幾位外籍教師都是上了年紀的人，也和大家一樣，一站就是兩三個小時，從不願坐著交流。只有那次合影，因為人多，三位女性外教才同意坐在大樹下僅有的一個石凳上，而卡特教授仍堅持和年輕人一樣站在後排，和大家一起留下了這張濃縮了中外友誼的美好瞬間。(上)