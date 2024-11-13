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長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

陳年老酒

巫嘉清

近日因全家換地毯，大大搬動所有物品，以便工人可以把家具搬出搬入。我只好把飯廳櫥櫃裡的盤碗水晶杯一一搬走，底下的櫥櫃裡都是酒，這些年來接受的禮物都放在那裡，一大堆烈酒和各類不同的酒。由於我們都不愛喝酒，只有宴事請客時才會用到，但在家裡面還有一個小酒吧，那裡也有很多紅白酒，所以這櫃底層的東西，根本就沒有去理它們。

現在看到這兩個用木盒子包裝的酒（見圖），是一九八七年南谷國家銀行South Valley National Bank贈送的聖誕禮物。南谷銀行是我們小鎭當年由大戶人家集資新開的銀行，亦公開招募小股加入，我們也用一萬元買了一股，成為忠實客戶。

那些年因為診所的財務，進出銀行是日常事務，跟銀行的人從經理、職員到櫃檯小姐們都熟悉相處融洽。特別是分行經理的雙胞胎兒子，從出生便是外子的病人，我們早已成為好朋友，所以到銀行後，若她的辦公室沒有別人，我都會進入與她閒話家常，互相減壓一番，非常自由自在。

很可惜，十幾年後，銀行虧本，給一家Santa Barbara銀行收購，我們的一萬元投資股票作癈，血本無歸！今天看到這兩瓶大概都變成醋的酒，覺得錢跟酒都浪費了，留下的只是回憶和感慨而已。

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