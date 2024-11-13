前段時間，看了幾場奧運 籃球比賽，激烈的對抗著實令人賞心悅目。遙想當年，自己也曾玩過幾天籃球，當然，不是專業的，純屬業餘。

說出來，不怕諸位笑話，最初接觸籃球是在參加工作以後，十七歲，上學時沒玩過。對此，一起進廠的小W特別納悶，一米八幾的大個子竟然不會打球？因為當時娛樂活動較少，學生除了玩乒乓球，就屬籃球了，學校裡面很普及，操場上一排籃球架子。而我身高在那擺著，卻又不諳此道，自然顯得有點那個。於是，就在同事的攛掇下動了起來。

廠裡，大件車間旁邊就是球場，每次食堂買飯都會路過。場地條件不賴，水泥地面十分平整，還是燈光場，在北郊一帶的工廠裡頭排得上號。那陣子，往往是一路邊走邊吃，到了球場那裡飯盒地上一撂，就和小Ｗ他們開練，從運球、投籃學起，一個小時的午休充分利用，然後大汗淋漓跑回車間，開上床子幹活。

就這樣，得有大半年的功夫，算是有了一點長進。一次，車間幾個同事一塊在球場「鬥牛」，散了以後，邊上有個不相識的工友喊我過去，剛才他就一直蹲在旁邊觀戰。他說他叫老Ｈ，是廠籃球隊的，問我想不想加入？在得到肯定的答覆後，他拍了拍我，說道：「再硬朗點，大個子。」

接下來就是一些順理成章的事，發了運動背心，一藍一紅，號碼十七；另外發了一套運動長衣、長褲，比較舊，線的，暗紅色。我覺得寒磣，一直沒穿，自己花錢買了一套深藍色運動裝，穿著它，我完成了自己的「首秀」。那場比賽的對手是誰忘了，只是記得同伴底線出手，我躍起補籃，球進了。與此同時，我還有意抓了一下籃框。賽後老Ｈ告訴我以後多練三秒區附近的轉身投籃，中鋒別老跑到外邊，接著來到籃下做了一下示範。他是我們隊長。

有過一回，說來挺有意思。那是一場與某個中學校隊的比賽，先是我方進攻時，在禁區把對方撞得下巴脫臼；沒過一會，對方投籃時被我方「蓋帽」，導致對方手指骨折。如此一來，弄得我們縮手縮腳都不敢動了，一不小心人就受傷，這比賽還怎麽打？

賽後，工會訂下一條規矩，以後不和學生打球，太嬌氣。隊裡有人起鬨，說是那和女的能不能打啊？老隊員聞言說到：「你以為沒打過呀，當年和北京青年女籃約過一場。開始咱不好意思，特拘謹特紳士，可是人家不管三七二十一，這通撞啊，給咱打急眼了，那就一塊撞唄，誰拍誰啊。結果還是輸了，人家畢竟是專業隊。」

不久，工會出面約來附近駐軍來廠比賽，算是軍民聯歡吧。這下我可是領教了，當兵的打籃球原來這麽猛，橫衝直撞得就跟土坦克一樣，距離挺遠就敢三步飛身上籃，害怕受傷的反而是我們了。

在我的印象中，以往的比賽，最激烈的有過兩次。一次是東城區聯賽時和電表廠的對壘，過去兩隊幾經交手，互有勝負，這次趕上聯賽，雙方更是憋足了勁。那天晚上，燈光一亮，氣氛就不大對，雙方啦啦隊一再發生口角。不知是不是受了場外影響，隨著比分不斷打平，場上火藥味愈來愈濃，幾次發生相互推搡，甚至一度中斷比賽。

再有一次是和公安局的較量，去時聽說對方有專業隊下來的，實力頗強，上半場雙方打個平手，大夥心想不過如此。沒有料到的是，下半場人家改打全場緊逼，這下糟了，基本功差的毛病暴露無遺，最後只靠神投老D一個人得分，可他也被盯得死死的。當終場哨音響起，我們大比分落後，輸得很慘。

日子過得真快，不知不覺中進廠幾年了，上班幹活、下班打球的日子過得倒也愜意。我的個子沒長，身體卻漸漸「橫向」發展。有次，我所在的車間和工具車間之間賽球，我方大獲全勝，對方中鋒是我們廠隊的主力中鋒，賽後對我大讚，說要介紹我去北京工人隊如何如何。

誰知，沒過多少日子，廠裡組織籃球聯賽，在一場和齒輪車間的賽事中，對方的中鋒大G和我跳起爭搶籃板，他是海軍復員兵，身材比較魁梧，爭搶時我身體歪了，落下時左腳外側著地，一下子癱在那裡，腳脖子當即腫了起來。醫院檢查是踝骨骨裂，只好回家臥床休息。傷癒後，班組長老L來到床子邊上說我：「悠著點吧，這不是個事兒。你說你，要是成了個小『踮腳』，以後可連對象都找不著。」

又過了幾年，我離開工廠去了機關，環境變了，打籃球的機會也就少了。好像最後一次是參加政府機關系統的籃球聯賽，那時已經三十多歲了，賽前練習跑籃，還沒兩趟立馬呼哧帶喘拉起「風箱」。我叉著腰歇上一會，嘆了一聲：唉，廉頗老矣……。