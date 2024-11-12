家母是天津人，生於一九一三年，在世一百零三歲，一直到臨終前皆是能吃能喝，頭腦清醒，算是高壽人瑞。我在幫助整理後事期間，在她的衣櫃中發現一個大盒子，裡面有很多照片及文件，其中一張是泛黃的畢業證書，吸引我一再反覆查看。

外公在滿清末年時是秀才，當過一個縣城裡的一個小官。母親出生時已經是中華民國 二年，那時候女孩子上私塾還不是那麼普遍，能在十多歲進入河北省立女子師範學院，更是少之又少。證書上寫明民國二十三年六月畢業，從證書上看到母親的照片，可真算是一個年輕貌美的少女。

家母二十一歲畢業時，日本人在東北勢力愈來愈大，家母與友人相繼前往南京任教育工作，荳蔻年華經友人介紹給家父。家父是南京中央大學電機系畢業，抗戰時從軍報國，當時身穿雪白色空軍軍服，英俊瀟灑，又是山東大漢一副忠厚老實貌。他們一年後結婚。

不久八年抗戰開始，父母兩人隨著部隊從南京到成都，抗戰勝利家父派駐東北，國共戰爭開始，再從北方一路南下到廣州，三十八年再到台灣才算是安定下來。十多年來，小家庭多了三個壯丁及一個小妹，人口眾多食指浩繁，好在家母的畢業證書隨身攜帶，科班出身又會彈風琴，找一個教育工作並不是大問題，我記得家母任職在台中糖廠的幼兒園。

就在如此這般，一家六口在家母上上下下打理之下，我們成長、求學、工作、結婚、生子、正常生活等等，一直到我們全部移民國外，老爸老媽才算在台北過安穩的退休 生活。

老媽不是一個無所事事成天張家長李家短、看電視追劇打麻將的女人，由於年輕在師範學院受藝術訓練，這時候唱京戲及國畫成為她忙碌的項目，成天有忙不完的戲友及畫友聚會活動，生活即充實又滿足，實為我們後輩的楷模。然而四個子女皆在國外，為了就近照顧，兩位老人只好與生活大半輩子的台灣說拜拜了。

當初我們四兄妹分散在美國東西岸及澳洲四處，只有老二我住在洛杉磯 ，所以爸媽決定先住在我家以觀後效，於是在老媽七十歲過後那一年，由我回台灣幫他們搬家來洛杉磯我家養老。記得老媽那幾天在台北帶著我東奔西跑，拜會老媽所參加的筆友會、國畫社、京劇社、合唱團等等，叫我向那些叔伯阿姨們說拜拜，我知道這些拜會飯局也是老媽炫耀的一個方式。

老爸是台大機械系退休教授，英語底子不錯，找他寫書或翻譯書的科技圖書公司很多，當年搬來美國養老還有好幾本翻譯書債沒有還完，所以每天伏案寫書稿。那時候沒有電腦，我經常過一陣子抱書稿跑郵局寄回台灣。

老媽在美國不會開車，想要參加此地華人的各種活動皆很困難，老爸忙著寫書沒時間去接送，我忙著上下班打拚，更不可能接送老媽，她找友人搭順風車也不很容易，只好要求我在臥房角落榨出來一角，放一個書桌可以寫毛筆字及繪畫消遣，家裡從此逐漸存積不少老媽的墨寶。

我的正常工作是機械工程師，注意到在美國通常建造一般家庭住宅並不因難，只要打好地基後，用大小不等的木材敲敲打打就能將房屋建好，我於是在上班之餘，研讀一些如何考取建築執照的書籍，不多久就考上一般建築師執照（General Contractor）。幾年之內，小打小鬧地找幾棟舊房子，拆除後蓋了幾幢民宅出售，小賺一筆。

五十五歲時，我在洛杉磯東區西來寺附近買到一英畝山坡空地，決定為自己家蓋一幢三千五百平方呎的二層樓住房。老媽當時已將近九十歲，特別拄拐杖前來為我舉行破土動工典禮。一年後完工，老媽特別高興，送了我一幅彩色水墨畫慶賀新居落成（見圖）。該畫是當年老媽在台北參加畫展時，留下的牡丹花朵，寫著「富貴滿堂春落，紫黃更豔群」，另外加寫上「慶賀吾兒花甲之慶，新居落成之禧」，於洛杉磯山格蘭公寓。

老爸活到九十歲不久，因腦中風兩天就過世，老媽搬到洛杉磯中國城附近的格蘭公寓，我們兄妹合伙提供金源，為她老人家請到一位非常負責的女士，日夜相伴安安穩穩地過日子。老媽周日上教堂、在家畫國畫、吊嗓子唱京戲，當然電視連續劇也看得津津有味。

日子飛快過去，老媽百歲大壽來到，祖孫三代四十餘人在我家庭院團聚，熱鬧非凡。老媽飯後送給我們一人一份手寫的經句，我得到的是「神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生」，落筆是「媽 百歲敬錄，剴兒留念」。字體端正，段落分明，並且粗細均勻，真不像是百歲人瑞寫的毛筆字。

我在餐廳牆上，還掛有一幅老媽在格蘭公寓的畫作，題字為「鶴飛於天，嵐聞九野。媽媽百歲寫贈」，是老黑松及飛騰白鶴的墨筆畫，寫著「祝剴兒七秩雙慶，媽媽百歲贈」。