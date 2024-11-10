我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

引起誤會的名片

劉水荷

名片是當代社會私人交往和公務中，一種經濟實用的介紹性媒介，也是一種自我介紹的輔助工具。多年前，我第一次也是僅有的一次，收到海關人員送的名片。

有一次從加州舊金山機場轉機，經過海關時，一位海關人員照例詢問了一些普通的問題後，突然拿出一張名片，放在我的護照上，含笑對我說：「這是我的名片，以後如果你有什麼地方需要幫助，或是下次有機會經過加州時，都可以給我打電話，我會很高興地協助你。」

當時年少無知，有些丈二金剛摸不著頭腦，面帶疑惑地看了他一眼，不懂得他這個舉動的含義，我是遇上麻煩了嗎？他面帶微笑地對我眨了一下右眼，點了一下頭，我目不轉睛看著他，張口結舌，不知道該如何回答。當時又餓又累，沒有精神去跟他猜謎，皺著眉頭再看了他一眼，我接過護照轉身離開。

心中忍不住猜疑他這麼說的原因，我的狀態真的那麼差，引起他的關注，才提出建議？找到最近的洗手間，在鏡中左顧右盼，檢查我的臉上是否有瘀傷或是傷疤，並沒找到任何異狀，只是因為長途跋涉、旅途勞累，除了臉色蒼白疲憊、頭髮凌亂，顯得有些落魄之外，還不至於太狼狽。

還有我不懂他對我眨眼是什麼意思？我們中國人是不流行眨眼的，除非有毛病，我覺得這位仁兄的眼睛可能出現了一些問題，因而對我產生了一些誤會，其實我一切正常。拿出他留下的名片，隨手扔進了旁邊的垃圾箱。

多年後，慢慢了解了美國的一些風俗民情，眨眼通常可以表示我們之間有共同的秘密或是默契，也可以表示愛意或暗示。之後，再回想起當初自己的無知和天真，不禁莞爾，這也算是一段有趣又浪漫的回憶吧。

加州 舊金山

上一則

不知死，焉知生？

下一則

行走的支持

延伸閱讀

加州共和黨選民比重20年首見回升 賀民調領先幅度低於預期

加州共和黨選民比重20年首見回升 賀民調領先幅度低於預期
封面故事／大選紅藍對決 加州上次投給共和黨 是何時？

封面故事／大選紅藍對決 加州上次投給共和黨 是何時？
封面故事／加州今年有10項公投案 編號依內容而定

封面故事／加州今年有10項公投案 編號依內容而定
羅達倫競選第16區國會議員 為華人發聲

羅達倫競選第16區國會議員 為華人發聲

熱門新聞

凡迪維爾每天將最新照片PO上網，與觀眾分享「戴珍珠耳環的少女」研究心得。圖／海鵬影業提供

「戴珍珠耳環的少女」 真跡才賣不到4美元

2024-11-03 13:42
1963年，晚年的張恨水在北京家中創作。（圖/本報系資料照片）

張恨水，民國在大陸時期「婦孺皆知的作家」

2024-11-05 01:02

回台娶親的插曲

2024-11-06 01:03

去Costco購物

2024-11-08 01:00
2024年作者林良姿（中）再至周府與周愚夫婦合影。（圖∕林良姿提供）

來不及說謝謝——悼念周愚先生

2024-11-08 01:02

帶著女兒去面試

2024-11-06 01:02

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大