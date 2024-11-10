名片是當代社會私人交往和公務中，一種經濟實用的介紹性媒介，也是一種自我介紹的輔助工具。多年前，我第一次也是僅有的一次，收到海關人員送的名片。

有一次從加州舊金山 機場轉機，經過海關時，一位海關人員照例詢問了一些普通的問題後，突然拿出一張名片，放在我的護照上，含笑對我說：「這是我的名片，以後如果你有什麼地方需要幫助，或是下次有機會經過加州時，都可以給我打電話，我會很高興地協助你。」

當時年少無知，有些丈二金剛摸不著頭腦，面帶疑惑地看了他一眼，不懂得他這個舉動的含義，我是遇上麻煩了嗎？他面帶微笑地對我眨了一下右眼，點了一下頭，我目不轉睛看著他，張口結舌，不知道該如何回答。當時又餓又累，沒有精神去跟他猜謎，皺著眉頭再看了他一眼，我接過護照轉身離開。

心中忍不住猜疑他這麼說的原因，我的狀態真的那麼差，引起他的關注，才提出建議？找到最近的洗手間，在鏡中左顧右盼，檢查我的臉上是否有瘀傷或是傷疤，並沒找到任何異狀，只是因為長途跋涉、旅途勞累，除了臉色蒼白疲憊、頭髮凌亂，顯得有些落魄之外，還不至於太狼狽。

還有我不懂他對我眨眼是什麼意思？我們中國人是不流行眨眼的，除非有毛病，我覺得這位仁兄的眼睛可能出現了一些問題，因而對我產生了一些誤會，其實我一切正常。拿出他留下的名片，隨手扔進了旁邊的垃圾箱。

多年後，慢慢了解了美國的一些風俗民情，眨眼通常可以表示我們之間有共同的秘密或是默契，也可以表示愛意或暗示。之後，再回想起當初自己的無知和天真，不禁莞爾，這也算是一段有趣又浪漫的回憶吧。