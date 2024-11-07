我這一副墨鏡（見圖），是一九七四年下半年擁有的，足足五十年了。

那年春天，我們大隊有了一張手扶拖拉機票 ，可地處山區，就是手扶拖拉機用處也不大，況且買拖拉機要三千多塊人民幣，加上拖斗，一共要四千多塊，那時候的生產隊大都難以拿出來。我們生產隊的阿春和老樂聽說後就攛掇隊長，說買來跑運輸，兩年就賺回頭了，隊長想想，點頭同意。

於是，手扶拖拉機買來了，就放在十里外的公路邊，由阿春和老樂三天兩頭地跑運輸，主要是給縣裡造紙廠運麥稈，給練江牧場運苞蘆杆，確實成了生產隊現金收入的一大來源。

我兼任生產隊的出納，要去那些單位結帳，所以也不時跟隨拖拉機去收錢。開拖拉機，太陽曬，煙塵多，他們兩人都配備了墨鏡。我坐在拖拉機的貨物堆上，閉著眼睛搖來晃去有些怕，可眼睛睜開時間長了，強烈的陽光和濃濃煙塵刺激厲害，就經常有一些惡心的不良反應，甚至頭暈目眩，幾乎嘔吐。

那一次，到了縣城，阿春拿下了墨鏡遞給我，說：「這副壞了，給你，我重新買一副，隊長會給報銷的。」清楚記得，墨鏡是在勞保商店買的，開了發票，要四塊錢，現在看來，好貴的。

這副墨鏡，鏡腿寬而黑，鏡片墨綠色，戴著望望太陽，不刺眼，又能擋住一部分煙塵；況且，我曾經照照鏡子，好帥氣，威風凜凜的模樣。戴了這墨鏡，我再跟他們坐拖拉機去收帳，當然舒服多了。

幾年後，我參加高考 ，讀大學回縣在鄉下當中學老師，天天騎自行車，之後到縣裡當幹部後，又騎電瓶車，這墨鏡還是常常戴的。說實話，它的品質好，我也用個眼鏡盒子裝著，不時拿軟軟的鏡布擦擦，至今磨損剮蹭的痕跡還不明顯。想起它的來歷，我感激拖拉機手阿春對我的關心和照顧，有時候也有一點迂夫子的感覺，這也許是占了生產隊集體的一點便宜呢。