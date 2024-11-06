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我的掌中硯

邱傑

我不諳書法，文房四寶的紙筆墨硯，只有紙筆用以寫稿、作畫，畫畫時用墨早已被墨汁取代。硯則僅存兩方，一是先祖父早年經商用以磨墨記帳之用，因使用時久，硯台中心磨出一個淺淺小湖來；另一枚則是小巧可愛的掌中硯（見圖），觀賞價值已遠遠超越實用價值。

這枚掌中硯大致呈圓形，直徑約十公分，厚不到一公分，小可盈握。上面刻的是麒麟吐玉書的典故，刻得造型靈活生動，結構也布局安穩，吐射的水柱將畫面分成兩個硯池，一以盛水，一以研墨，頗見巧思，但我不知出自何人之手。我一生熱中收集麒麟文物，這枚玲瓏小巧的硯在網路中發現而輕易到手，後來多次展出，皆列為非賣品，因為實在太喜歡了。

麒麟吐玉書典故出自史籍上一段孔子的傳說，說是孔子母親懷孕足月，生產前夕突得一夢，夢見一頭麒麟來到她家門前，突張嘴吐出一物而後離去。孔母醒來發現桌上已見有一部玉雕寶書，一般傳說這是孔子學問甲天下的原由。

孔子和麒麟的故事不少，最神奇的還有一則：有一天弟子相告，有貴族世家行獵發現一頭異獸而引弓射殺，怪獸傷重，被棄置城外，孔子聞訊前往觀察，一見即掩袖而泣。

弟子問，夫子何以哭泣？孔子說，這是一頭麒麟啊！麒麟是四大祥獸之首，唯有太平盛世才會在人間出現，而今竟慘遭射殺……。

那頭麒麟不久便死去，而孔子回家後鬰鬰不歡，再也無心著作，一部春秋就此停筆，而未幾孔子也即死去。因此民間相傳，孔子之誕生與逝世，皆與麒麟有關。

孔子所說的四大祥獸，包括麒麟、龍、鳳和龜。龍後來為帝王所喜，據為皇家之聖物，麒麟遂有機會墜入凡俗人家而成為民間的守護神

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