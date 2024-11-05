德州 達拉斯（Dallas）雖是大都市，但常年少雨缺水，夏天比別處更炎熱漫長。隨著時節的流轉，張牙舞爪的滾滾熱浪已奄奄一息，秋悄悄地如約而至，天高雲淡，涼爽宜人，黃昏時分，秋月臨空，銀光萬道。

這時，我們三五好友正在社區裡悠閒漫步。忽然，聽到不少人家的窗戶裡，飄逸出美妙的鋼琴聲，這些琴聲匯在一起，宛若是一首迷人的小夜曲。走著走著，有位朋友的手機響了起來，它的電話鈴聲竟然是「致愛麗絲」（For Elise）那優美的旋律。

我想起有次去探望好友，一開門也常聽見這熱情親切的鋼琴曲。有許多孩子開始學鋼琴時，就是把這首悅耳動聽的曲子當作勤學苦練的目標；也有不少退休 了的人，有錢有時間了，就買了鋼琴，請老師教，也就是為了圓當年渴望彈這個曲子的夢。想不到這曲子，竟能獲得這麼多人的喜愛，他們也很想知道它的來龍去脈。

「致愛麗絲」這首鋼琴曲，是經典中的經典，是音樂作品中的精品，甜美優雅，一聽就無法忘記的天籟之音。在這優雅迷人的琴聲裡，還有一個多情浪漫的愛情故事，講的是偉大的音樂家貝多芬在一八○八年曾教過的一位女弟子特蕾澤. 瑪爾法蒂（Therese Marfati）。

她冰雪聰明，心地善良，師生之間日久生情，發展到了互傾情愫的地步。他還特地寫了首「a小調巴加泰勒」贈送給她，上面寫著「獻給特蕾澤，一八一○年四月二十七日，為了紀念，貝多芬」。他把這樂譜交給她，可惜沒有留下底稿，這麼一來，差一點就把這首稀世之寶的樂曲給埋沒掉了。

幸虧五十多年後，為貝氏寫傳記的德國 音樂家諾爾在整理貝翁遺物時，發現了他和特雷澤的通信，才從特蕾澤的遺物裡找到了這份寶貴的、有貝多芬簽了名的大作。不巧，一八六七年出版樂譜時，又把原名「致特蕾澤」錯寫成「致愛麗絲」，並在世界上廣泛流傳，經久不衰。

不管怎樣，這曼妙的琴聲仍然不絕於耳，純粹的愛情故事也總會隨之永存世間，還讓我和此曲結下了不解之緣。

琴聲悠揚，往事難忘。我土生土長在江南水鄉的一個小鎮上，甚至還是個不知鋼琴為何物的音盲。上世紀五○年代初，適逢中國院校進行撤併重組大調整之際，我通過了蘇南地區的統一招生考試，何其榮幸地分配到蘇州，進了一個由幾個市一級師範學校合併後升格為省一級的師範學校。

有次上課，從美國學成回國的鋼琴老師演奏了一首莫扎特的名曲「土耳其進行曲」，讓我們欣賞，我聽得樂不可支，還傻乎乎地問老師：「這位莫老師現在在哪裡？」這一問引起大家的哈哈大笑。這時我才知自己太幼稚無知、孤陋寡聞了，但這一笑也給了我奮起直追的勇氣。

當我們把彈奏鋼琴的基本功都打得很扎實後，老師才開始教我們心儀已久的世界名曲「致愛麗絲」。看人挑擔不吃力，別人彈起來自然流暢，悅耳動聽，自己彈起來，就如白居易在「琵琶行」裡所說的那樣「嘔啞嘲哳難為聽」。好在老師琴藝精湛嫻熟，教學認真負責，邊彈邊講，引導大家去領悟此曲的精髓，真是名師出高徒，結果我和同學們都彈得還可以。

她說這是首迴旋曲式的鋼琴曲，結構為ABACA五個部分，實際上只要練了A部，再練BC兩個部分即可。A部，要用最輕柔細膩的方式彈奏，描繪出那位端莊可愛、溫婉賢良的淑女形象，表達出作者內心對她懷著不可遏止的愛慕之情。老師的演奏如行雲流水，維妙維肖，精采之處還反覆彈奏，並給於精闢闡述。

B部音樂歡快而華麗，是對她由衷的讚美，尤其是最後一句節奏加快，表現出他們兩人之間都心潮起伏，熱情似火。接下來重複A部，然後進入C部。C部是本曲的核心部分，左手在低音處用輪指奏出不斷持續的主音，彷彿是心臟砰砰跳動的聲音；接著耳朵靈敏的人還會發現這個音，在不知不覺間升高了半度，表明了他們心中的戀情正在逐漸升溫，也給欣賞者帶來妙不可言的驚喜。最後一句，是本曲的高潮，從低音部開始左右手交替向上升展，到最高音處又用半音階的方式順勢傾瀉而下，如「飛流直下三千尺 ，疑是銀河落九天」，把真摯的愛情表現得淋漓盡致，讓人心潮澎湃，激動不已。

隨即又進入A部，使情緒逐漸平靜下來，這裡要彈得溫存輕柔，彈出細膩豐盈的情感，曲盡而情未了，讓人蕩氣迴腸。老師的示範和解說，出神入化，同學們個個聽得都如癡如醉，終生難忘。「初聞不知曲中意，再聞已是曲中人。」無論在大陸還是在美國，總有不少熱愛這首曲子的中外人士前來和我交流，邊彈邊議（見圖）。覺得「致愛麗絲」風韻今猶在，大家對它情有獨鍾，心嚮往之：忘不了貝多芬，忘不了自己那段刻骨銘心的愛情。練好此曲，向經典致敬。