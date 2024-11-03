撇下心愛的聽診器、血壓計和我們，父親走了。

作為國軍首批駕駛員，我爺爺早年征戰滇緬，奶奶帶我父親漂流北平，抗戰勝利全家終聚成都，父親於數千考生中脫穎而出，考取成都醫士學校。

畢業後，父親行醫於著名企業家盧作孚創辦的天府煤礦。爺爺是反動軍官，奶奶是地主子女，父親抬不起頭，他專攻醫術，訂閱專業雜誌最多，回家就啃專業書刊，母親喻之：「下班拿書報遮臉。」

父親醫術聞名，引來礦山一枝花--我母親，聽診器傳情，血壓計牽線，成就一段天造地設。

父親精通內科，肝大一摸一個準。我女兒高燒不退，大醫院斷為腦炎，父親聯合用藥，碾碎服下，藥到病除。父親還專研皮膚五官等科，甚至被排擠到放射科也應付自如。井下瓦斯爆炸，獲救礦工口吐白沫在車廂翻滾，眾人按不住，父親不顧一切，口對口呼吸搶救。

父親曾漏夜為我復寫整本「小提琴演奏法」。父母將我培養成人，我卻飄洋過海，他們從未抱怨。醫生難治自身病，父親一生苦於失眠 ，前年更患新冠，我不及返回，含淚望洋興嘆，痛失母親又痛失父親。

父親生前省吃儉用，購回德產聽診器、滬產血壓計（見圖），看到它們，我就看到了父親。萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方。願父親借聽診器傾聽我的心聲，以血壓計丈量兒子的眷情！