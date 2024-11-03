多年前，我剛從初中畢業時，因家庭和社會的一些問題，不能升學 ，也沒有分配到工作，心情很是鬱悶，我媽讓我到宣阿姨家去散散心。宣阿姨是媽媽的老同學，住在一個小城鎮上，她和丈夫葉伯伯在當地的小學校裡教書。他們有兩個孩子年齡和我相仿，我叫他們亮哥和蘭妹，因為宣阿姨家從前是資本家，亮哥和蘭妹也受家庭的影響，所以當時我和亮哥蘭妹都成了待業青年。

那個小城緊靠著鄉村，山青水秀，空氣清朗。我最羨慕那裡山泉水日夜地流，想用就去接，在旁邊洗衣洗菜也很方便，不像我們住的地方，要用水要到長長的巷道外面去挑回來，又吃力，肩膀又疼。

住在小鎮的人們雖然說話聲音有點土，但臉龐都很漂亮，有一個順口溜，叫某地某地一枝花，意思就是說那裡的人像花一樣美麗，人說那裡的水土好，把那一方的人模樣養得那麼水靈，亮哥和蘭妹就長得很好看。

他們家院子裡住著另外一戶人家，是一個農民和他的女兒小秀。小秀容貌秀麗，她很幸運，因為她家世代都是窮苦農民，所以她順利得到了工作，在當地一個小賣部裡當營業員。

他們兩家是好鄰居，我去的那天，小秀家就請宣阿姨一家和我到他們家去吃飯。小秀特別能幹，會醃製辣椒、酸菜、熏臘肉，做甜酒等。我們在她家矮小的飯桌上，吃著可口的飯菜，我那天吃得有點撐。

小秀還會做衣服、鞋子，織毛衣。有一天，鎮上要放電影，亮哥、蘭妹和我去約她，她正坐在門口納鞋底，我看她的針腳細密，手法又熟練，都看呆了。蘭妹說：「小玲姐你喜歡，讓小秀給你做一雙吧。」小秀說：「她們城裡的人可能不穿這樣的鞋子。」「我喜歡。」我說。「你喜歡啊，有人可不喜歡呢。」小秀說了，看了亮哥一眼，臉有點紅。我一看，她做的是男鞋，好像是幫亮哥做的。亮哥說：「快走吧，電影快開演了，等會沒座位了。」

那天我們看的是蘇聯影片「鄉村女教師」。看完電影回家的路上沒有路燈，他們三個保護著我，因為我有高度近視，路又不熟悉。蘭妹說：「我看小玲姐長得很像電影裡的鄉村女教師。」「是啊，我也覺得。」小秀說。「是有點像，特別是你講話的樣子，你在城裡找不到工作，乾脆到我們這裡來教小朋友好了。」亮哥對我說。「我哪有資格啊？」我說。「我開玩笑的，我和小蘭都走不出這個鄉旮旮，你不來最好。」亮哥說。他說完，我聽見小秀哼了一聲。

亮哥和蘭妹很想離開小鎮，我聽說蘭妹有一個相好的，參軍去了，蘭妹在等他回來娶她，把她帶到城裡去。年輕人多半都是有夢想的，我看得出來，小秀夢想嫁給亮哥，亮哥和蘭妹夢想跳出那個鄉鎮。我呢，夢想著將來到外國去看我的外婆。

鄉鎮的生活有時還是很無聊，還好葉伯伯和宣阿姨是老師，家裡面有一些書報，大多數都不是小說，但是只要有文字我都愛看。一天下午，家裡沒人，我翻遍了書報也沒新的，就到小秀家去。

一進門，看見亮哥、蘭妹都在那裡，小秀坐在那裡哭，她做好的和沒完工的衣褲和鞋子，摔得滿地都是。她看我進去，說：「亮哥想跟小玲到外國去。」「你胡說什麼？」亮哥喊道，說完他就衝了出去。小秀指著我對蘭妹說：「亮哥就是中意她，他看她的樣子都不一樣。小玲，你說，你是不是也喜歡亮哥？」我站在那裡一頭霧水。

她繼續說道：「我把我做好的鞋給亮哥時，他說讓我學學小玲，看點書，不要一天到晚就只知道做衣做鞋。他這是瞧不起我，我們家是農民，不像你們有書看。不過，看書有什麼用？我不看，還不是有了工作，你們都還沒有呢。如果沒有我們農民，那些城裡人都得餓死。」小秀連珠炮一樣地說一大串，還白了我一眼，接著又哭了起來。

晚上我跟蘭妹說，我要回家了，想明天就回去，她說要等外出的葉伯伯和宣阿姨回來後，找熟人的便車把我帶回去。那個時候，從我家到他們這裡不通火車，公交汽車也沒有直達的。她知道小秀惹我不快，說不要對她認真，她還說其實亮哥對她沒有意思，是她一廂情願。

過兩天，葉伯伯和宣阿姨回來了，還帶了一個人來，那人皮膚黝黑，戴個草帽，一進門就不住地打量著我，搞得我很不自在，真是個怪人。那時我已是歸心似箭了，幾天後，宣阿姨找到一輛進市區的卡車，可以帶我回家。

走的那天，亮哥、蘭妹和小秀都來送我。我一直沒有和小秀講什麼話，看到亮哥也不大自然，還是蘭妹不住地說笑打破尷尬的局面。

後來我聽我媽說，那個盯著我看的怪人，是葉伯伯專門找來給我看相的，看我適不適合做他們家的兒媳婦，看相的說因為我的眼睛不好，這就不太好，我聽了只是想笑。

後來亮哥還是經常來我們家，他也沒有把看相放在心上，他說老人們的思想古舊落後什麼的。有一次我問他：「小秀怎麼樣了？」「她嫁給一個農民，都有小孩了，她那種人能有什麼抱負呢？」亮哥說。

我們家一直和宣阿姨家保持著密切的往來，但我卻再也沒有去他們家了。後來亮哥和他們鎮上一個工廠廠長的女兒成了家，好巧的是，蘭妹也嫁給那個廠長的兒子，真是親上加親。他們一直想走出那個小地方，可是最後還是留在那裡，仍然和小秀做鄰居。我不久後就飄洋過海到美國來了。

現在想起來，我們誰的生活道路都差不多，我只是離他們遠一些罷了。