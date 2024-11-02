在職場跌打滾爬二十年，早已看厭了人事沉浮，淡泊了名利得失。年前有位職場「菜鳥」問我，人在職場，最重要的是什麼？我想來想去，就給了他一個忠告：互動。二十年前，我就是從「互動」中受益良多。

當年我學校畢業分配到一家國營工廠的車間，那時的國營工廠人浮於事十分嚴重，按理說我也可以在辦公室裡喝喝茶，看看報，但我這人閒不住，看到工人在搶修設備會上前幫忙；看到車間地上髒了，會找來掃把清掃；看到工人們圍在一起談笑也會加入其中。

有一次，看到車間道路上一個中年男人吃力地拖著一個編織袋在走，我自告奮勇上前幫忙，後來才知這個中年男人竟然是剛上任的車間主任。後來我調到廠部，被委以重任，全是車間主任在提攜我，他對我的好印象就是那次主動上前幫忙。

車間主任後來離職，自己創辦了工廠，十多年了，仍然時時記起，說我真的勤奮刻苦，事事辦得清爽，從無討價還價。我既感動又感慨，特別是那句「沒有討價還價」，因為這二十多年，這大抵是我工作的一種狀態，一種理念。在工作中，與每個人都走得很近，也善於傾聽每個人的意見或者建議，寧可自己吃虧，也不願去破壞那種溫暖的、無猜的人際關係。

二十年後，回首我當年的那些同事，當上廠領導甚至是老總的人，幾乎全部是兢兢業業工作、與上級和同事關係處得良好的人。那家工廠的老總，現在在浙江的百強企業，也是本地納稅第一的企業。當年他做過車間技術員、統計員、宣傳科長，無論是官還是民，無論是升還是降，從未見他有牢騷和抱怨，無論在哪個崗位，總見他樂滋滋的，即便與貶他的領導也有說有笑，相處融洽。

有人說他隱忍，有人說他成大事者必遭磨難，但在我看來，這是他的性格和人生價值觀使然。上級交給的工作上不討價還價，讓人覺得其人能堪重用；人際關係上能與人互動交流，可以消解他人對其的誤會和隔閡，這是他成為這家航母級掌舵人的「法寶」。

「互動」是金，互動可以創造新價值。美國一家媒體曾對服務生小費 作過一項調查，結果發現，服務生替客人點菜時，一邊聆聽一邊點頭，或者一邊輕聲重複一下的，得到小費的概率，要比其他只顧埋頭記菜名的服務生高出百分之七十。

英國一家媒體的調查也得出類似的結論。英國餐廳裡有一種傳統，客人用完餐後，服務生會送一粒薄荷糖，送一粒糖的服務生得到的小費，要比沒送的高百分之三，送兩粒糖的要高出百分之十四，而如果先送了一粒糖後，再返身回來送上一粒糖的，那小費會比沒送的高出百分之二十五。

這兩項媒體調查非常有意思。道理其實很簡單，你尊重別人，別人自然會尊重你。換言之，你與客人「互動」得愈多，關係就會愈融洽，得到小費就會愈多。

這只是小費。如果這是人生，那麼回饋會更多。