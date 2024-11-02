六○年代住在北京胡同一個有二十幾戶人家的院子裡，每年十月底十一月初開始天氣轉冷，秋風瑟瑟，各家就開始準備冬天的取暖爐。

當年每家都沒有廚房，燒飯的蜂窩煤爐都在走廊過道裡，煤爐搬到房間裡有取暖兼燒飯的功能。

為了保暖，要先把窗戶縫糊起來，北京人稱「瀏窗戶縫兒」。因為老式房子窗戶都不緊實密封，冬天漏風，把牛皮紙裁成兩寸寬長條，抹上漿糊黏貼在窗戶縫上保暖。有人家房子比較大，蜂窩煤爐不夠熱，就要改成煤球爐。還是同一個爐子，袪除蜂窩煤膛瓦，再用從煤舖（煤炭加工廠）買來摚爐子用的膠泥，抹在爐膛內大約兩公分厚，這樣爐膛增大了不少，可以燒更多的煤球，熱量釋放也比蜂窩煤多了很多。

煤爐在房間裡就要裝煙筒，煙筒既有增加釋放熱量的功能，又能將煤氣排出室外。煤氣就是一氧化碳，是一種無色無味的氣體，來自於含碳物質然燒不完全時的產物，經由呼吸道吸入引起中毒窒息，尤其對大腦皮質的影響最為嚴重。

煙筒是用薄鐵皮做成的，每節長約三尺， 直徑三寸半，拐彎用一個九十度的「拐脖」連接。我家的房子是十八平方米，取暖爐用了五節煙筒和兩個拐脖。煙筒各節之間的連接和與拐脖的連接，因為有縫隙，還需要封住。用麵粉熬一鍋漿糊，漿糊塗在三寸寬、一尺餘長的舊布條上，再把布條纏繞黏貼在煙筒接口的縫隙上封住不漏煤氣。

下一步就是要裝「風斗」。風斗是什麼人發明的已不得而知，由於它的通氣擋風作用，使得成千上萬的民眾免除了煤氣中毒的危險。

風斗從正上方看呈長方型，開口不糊紙，有著通風換氣的功能；從兩側看呈三角形，鋭角在下方；正面看則是長方型，大小和窗玻璃一樣；側面和正面都用紙糊封住。風斗的骨架一般用秫秸（高梁桿）製作，講究一點用三合木板，也有用玻璃做的。風斗安裝在窗戶上面，由於煤氣比重比較輕，可以從風斗中飛到室外，室外的新鮮空氣也可以通過風斗流入室內，這樣就可以進行氣體交換，降低室內煤氣的濃度和危險，因而保護室內人的生命安全。

即使有了以上的防範措施，煤氣中毒在胡同鄰居裡還是時有發生，特別是天氣剛剛開始轉冷的時候，煙筒還沒有來得及安裝，晚上房間裡比較冷，就把煤爐搬進房間裡取暖。房間暖和了，人就很容易打嗑睡，引發煤氣中毒。

我小時候就經歷過胡同裡鄰居家煤氣中毒，只聽得胡同裡有人高喊：「老X家煤氣中毒啦，大家趕快來幫忙搶救。」當年胡同裡既沒有電話，也沒有救護車。鄰居們紛紛跑到老X家，首先打開所有的門窗通氣，那家裡的孩子對呼叫還有反應，大人則沒有任何反應。

鄰居大人有的按壓人中、有的口對口呼吸，有一位老伯伯要一碗老陳醋，只見他用火鉗子從爐中夾起一個紅通通的煤球，放在醋碗裡，大家聽到「刺啦」一聲，一股白煙冉冉上升，刺鼻的酸醋燒灼味道瀰漫房間。老伯伯把一碗熱醋灌進大人嘴裡，他和大家解釋說：「燒醋可以緩解煤氣中毒。」

這時鄰居騎著三輪車來了，大家七手八腳把孩子和大人抬到車上，大人們跟著三輪車小跑著送到附近的街道醫院。後來聽鄰居說，孩子搶救過來沒問題，只是大人留下了後遺症。

當今北京已經是高樓大廈鱗次櫛比，都有中心供暖；胡同在北京所剩無幾，煤爐、風斗、煤氣中毒已經成為歷史了。