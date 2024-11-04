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求來的病(下)

簡妮

一九七六年是我盼望上大學的第五個年頭了。由於我報導成績相當出色，多篇稿件發表於黑河地區報、兵團戰士報等媒體，尤其有篇報導，不僅兵團戰士報和黑河地區報兩家報紙同時見報，而且黑龍江省電台晨、晚間新聞都播送了，營教導員高興之餘，決心成全我，在營黨委會上力黜其他被推薦者，而把我上報大學名額。

不料被黜落者中的一個雙鴨山知青，她的朋友是營顏副教導員，於是顏某透過她的路子，以我檔案中父親曾是國民黨員的紀錄，在團招生辦政治審查時刷下了我。她的朋友和我，誰也沒上成，名額給了電話員王姑娘，她上了北京醫學院。之後錄取名單公布，顏某喜呼：「果然沒有她！」這個細節是後來據知情人告訴我的。

年復一年，挫折不斷積累，令我情緒非常低落。我無處可傾訴，一直想找個遠離塵囂的角落去痛哭一場，可是熱鬧的營部找不到，我就下連隊去。我從營部到最遠的二十五連去採訪，距離將近二十里，我一路走去，等走過水庫，拐彎到山路上，我發現那裡安靜無人，就坐下來放開喉嚨痛哭起來。豈料，我沒哭幾聲，竟然有人走過來，我只得收聲。

哭都沒處哭，實在太憋屈了。因此，悲憤鬱積之下，我每日祈禱，希望大病一場，把精神上的痛苦轉移到肉體。這個願望倒很快實現了。

快到年底時，連續有段時間，我的腰部痠痛，全身乏力。接著，我開始發燒、嘔吐，小便顏色也變得深黃。衛生員懷疑我是甲肝，就把我送到團部醫院，最終我被確診為黃疸型甲肝，馬上辦了留院手續。

我終於病了，住院一個月，然後我被批准回上海休養兩個月。那段時間，儘管我遭受病痛折磨，但精神上的痛苦，成功轉移到肉體，我的心情因此暫時得到了一絲平靜。

實際上，兵團的生活條件極其艱苦，營養跟不上。雖然吃的是白麵饅頭，但一年到頭，吃魚肉、雞蛋的日子，都是罕見的，每天基本都是少有油星的土豆絲、大白菜。在這樣的條件下，身體遲早都會出現問題，只不過我主觀上希望得病，因而像是求仁得仁了。一九七七年恢復高考後，我再次報名，甚至連黑龍江省作文考試題目都猜中了，不過我竟然連准考證都沒能發到。由於師部要留住某新聞幹事，竟把從師到營所有專職報導員卡住，一個不讓參加考試。

無可奈何之下，我只好設法調往營部學校任教，終於參加了一九七八年的高考。那年屬文革後首次全國統一考試，分普通與重點兩類院校。黑龍江因太多人報考，就規定省裡先初考，通過者才能參加統考。初考後大部分考生被刷下，包括我們營部學校所有來自天津的高中學歷的教師。

我，一個初二生，在全團初試通過者名列第八。再進入全國統考考場，文科考語文、數學、歷史、地理和政治。因考到高中程度的數學拉後腿，我只會做初中一、二年級的題目，高中數學裡的log等都不懂，故而數學僅僅考得三十六分，未能考進心儀的重點大學，而被長春的東北師大錄取。

我最終實現了上大學的夢想，就如范進中舉，雖未癡瘋，但坐在大學教室整整一個星期時，我仍恍如做夢，怕黃粱夢醒時，我還在北大荒。

沒想到，甲肝的後遺症如此頑固。每當我稍感疲勞，肝區就會隱隱作痛，甚至在轉身時也會疼痛，就連坐著時也難以舒適，看來這種疼痛將伴隨我一生了。尤其今年以來隱痛始終持續，使我不禁回憶起五十年前的遭遇。普希金的著名詩歌「假如生活欺騙了你」的經典尾句：「 而那過去了的就會成為親切的懷戀。」我熬過了被生活欺騙、常是憂鬱的十年，雖然絕不懷戀那些充滿痛苦的歲月，卻無法忘懷過去的經歷，因為我的肝，會提醒我曾經的磨難。

這些苦難刻骨銘心，卻也有其意義所在，它們是試金石，錘煉了我，使我對生活有更深刻的理解，使此後的漫長人生中，我不論經受任何打擊，都能扛過去。在命運多次的當頭痛擊之下，我頭破血流，但絕不低頭，百折不撓，始終堅持奮鬥，最終實現目標。(下)

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