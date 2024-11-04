姊姊為了靠近女兒，搬到佛州 後，一直在找合適的教會，好作屬靈的家。上個月周日她去到車程半小時的一個教會，牧師介紹新來的人時，她自我介紹，並稱來自台灣，會後馬上有個晚輩趨前問候，因為她也來自台灣，知道姊姊來自屏東，立刻表示娘家也在屏東，只是不同的眷村。

再來的周日見面，那個晚輩說跟台灣的母親通話後得知，她母親在省女中教室的座位，就在我姊姊後面，她母親還記得：「她有兩個名字僅一字之差的妹妹，都是保送直升高中。」講起她母親的名字是「謝X玲」，我妹妹說：「我們班上有個姓名僅差一字的女同學，謝X玲，應該就是她妹妹。」

頓覺地球真是圓的。那個年代，家家都有好幾個小孩，取名字多有排字輩，送到同一所學校，很容易看出是手足，也引發一些小插曲。

讀小學時，記得有個功課很好的同學參加作文比賽時，監考老師看到她的名字是「曾敏X」，問她曾敏X是不是她姊姊，她點頭稱是，老師說：「請你回家告訴父母，你姊姊兩個月沒教補習費了。」她回家據實以告，結果害姊姊挨了頓打，因為她把父母給的補習費全買零食花光了。

我讀高中時，有三個漂亮的姊妹花，都叫「王海X」，兩個同年級，一個低一屆，長得不大像，其中一個是游泳健將，尤其蝶式游得又快又漂亮。聽說她們是同父異母，來自兩個母親，她們的母親學生時代是水乳交融的閨密，發誓共事一夫，誰知婚後利益衝突之下，不但彼此水火不容，她們的兒女也形同陌路。

還有一對同父異母的姊妹叫「呂莉X」，長得很像，在校園碰面卻總冷眼相對。其中一個跟我同班，原來她母親從大陸隨夫撤退來台時，不忍丟下讀初中的小妹，來台以後，一起住在窄小的眷村，不料她父親竟然和小姨日久生情。她母親知道妹妹懷孕後，當然不幹，堅持要丈夫給妹妹另覓住處，從此她爸爸狡兔兩窟，坐享齊人之福。

當年在高雄，我帶兒子到小學註冊時，老師看到名字「劉懷X」，馬上問：「劉懷X是他姊姊嗎？」我說是，老師立刻堆起一臉笑容：「歡迎，他姊姊很優秀。」讓做弟弟的頓覺與有榮焉。

念舊的兒子請外子給他兩個女兒取中文名字，一查家譜，是「德」字輩，故名「德沛、德文」，雖然她們努力學寫中文名字，但在學校根本用不上，老師也無從辨認她們是姊妹。看來還是華人 排字輩的命名，可以顧名思義，顯示五倫中的手足關係。