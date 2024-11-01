遊完波西米亞風情濃郁、有「歐洲建築博物館 」和「 百塔之城」的捷克首都布拉格以後，驅車前往音樂之都維也納。兩旁是一眼望不到邊的茵茵綠色，宛若鋪開的綠氈，稀疏的村莊和農舍，都是典型的歐洲風格，就是一幅幅點綴在綠氈上有獨特風味的風情畫。村子不論大小，最高處都有一座白色教堂，金色尖頂熠熠生輝，遠遠即可望到。難怪有人說，亞洲看廟，歐洲看教堂，此言確實不虛。

一路上美景怡人，心舒氣暢，個個精神抖擻，神采飛揚。而經過的幾個小鎮，又給這次旅行平添了許多意外驚喜，和不同尋常的見聞和情趣。

首先經過的一個小鎮叫布魯諾，位於捷克境內，它的聞名於世緣於一個匪夷所思、近乎神話的燒腦故事。

誰都知道，機械時鐘都是一點鐘敲一響，兩點敲兩響，以此類推，十一點自然應該敲十一響，十二點敲十二響，這是常識，全世界都是如此。而這個布魯諾小鎮教堂的時鐘卻不是這樣敲，十一點不敲十一響，而是敲十二響。您可能要問了，那十二點呢？十二點還敲不敲？如果敲是敲十三響還是敲一響？不對，十二點恢復正常，還敲十二響。也就是說，在布魯諾小鎮一天有兩個十二點，而沒有十一點。

這是怎麼回事？其中有一個瀰漫魔幻色彩，卻又是實實在在發生過的感人故事。相傳有一次外敵入侵捷克，戰火燒到布魯諾，遭到布魯諾人民的頑強抵抗，永攻不下。率領攻城的軍官受到上司嚴厲斥責，該軍官向上司發誓，次日中午十二時前，一定攻下這座布魯諾城，如果到十二時攻不下，就地自殺。這一情報被布魯諾方面得到，預測這次攻城肯定比歷次更為猛烈，感到巨大壓力。怎樣才能抵擋住敵人，保住城池呢？眾人一時犯了難。

就在這時，一位長者心生一計，敵人次日攻城攻打到十一點時，教堂便敲響十二時的鐘聲。攻城的軍官因為對布魯諾久攻不下，用性命向上司立軍令狀，必然惴惴不安，心智惶惶，失去理智，誤以為真的是到了十二點，便拔槍自殺，解除了對布魯諾的包圍。

為了紀念這次勝利，銘記長者的智謀，自此以後，布魯諾教堂每天到了十一點，都敲十二響鐘聲，一天之中便有了兩個十二點，一直延續到現在。

我回美國以後，想查到相關記載，非常遺憾沒有查到。但導遊說當地人都說是真的，而且引為自豪。

離開布魯諾，汽車繼續前行，來到一座湖前，公路沒有沿湖岸逶迤，而是直接從湖中穿過，把原本的一座湖生生分為兩半。導遊告訴大家，這座湖名叫里斯歇特湖，別看這座湖不起眼，這裡曾是拿破崙的傷心地。

兩百年前，反法同盟曾與拿破崙在這裡有一場激戰。那是個嚴寒的冬季，湖面結了厚厚的冰，拿破崙的部隊要越過湖面向前進攻。當拿破崙的部隊走上冰面時，隱蔽在附近的反法盟軍大砲齊發，將堅冰炸碎，拿破崙的部隊頓時大亂，像無頭蒼蠅左突右撞，紛紛跌進冰冷的湖水中，不是淹死就是凍死，損失慘重。名不見經傳的小小里斯歇特湖，因而聲名大噪。

再往前走，來到一個叫波多夫的小鎮，同樣名聲在外，不僅聞名歐洲，甚至聞名世界，它的聞名則是因為葡萄酒，被譽為世界葡萄酒之鄉。汽車從鎮內穿過，兩旁建築整潔、乾淨，幾乎家家門前都擺放著盛葡萄酒的橡木桶，大大小小，形形色色，琳瑯滿目，成為獨特一景。這裡每年都要舉辦世界葡萄酒交易會，吸引世界頂尖品酒師和廠商參加。車上不少嗜酒者的酒蟲被勾上來，真想下車去品嘗一番，可惜時間不允許，只好吧咂著嘴抱憾離去。

一條不起眼的鄉間公路，居然有這麼多獨特故事，也算開了眼界。