上世紀七○年代後期，城市平民百姓的日常生活雖說有了些許改善，基本上能吃飽了，但也僅僅是粗茶淡飯而已。日常吃的主食全是粗糧、地瓜乾等做成的窩頭、煎餅之類的乾糧，就的是清炒蔬菜，生吃蔥、蒜、鹹菜等等，至於麵粉和肉、蛋、魚等食物，仍是按人頭計畫供應，逢年過節時，能吃上三天五日就不錯了。

一天，兒子拿著個我不曾見過的玻璃器皿（見圖），我問他：「是什麼玩意，幹什麼用的？」他說人家都叫它「魚缸」，但真實用途是捕魚捉蝦的利器。我又問兒子：「誰給你的？不要隨便要人家的東西。」他說：「公社信用社李叔叔，家裡有十多個，非要送給我一個，還教了我捕魚捉蝦的方法。他隔三差五就和兒子去小水庫捕魚捉蝦，捕著魚、蝦就回家改善生活。」

兒子的這番話，說得我躍躍欲試，星期天我便跟兒子帶著他那個小魚缸，去了水庫。兒子拿出帶著的乾糧搓碎，投入缸中做為誘餌，找到水底一塊較平坦的區域，把魚缸安放在約半米深的河底。不多一會兒，就看到有魚、蝦進缸「光顧」，牠們不知道此缸易進難出。提缸離水時，裡面的魚、蝦掙扎著逃離，但出不來了，兒子就把牠們倒進盛魚、蝦的專用小水桶裡。

如此這般連續捕捉了數次。回家後倒進清水裡沖洗了一遍，順便數了數，七、八公分長的魚和蝦，總共有近四十條。稍微醃了一下，接著爐上座鍋倒油（那時用的是棉籽油）烹了起來，闔家五口人就著鮮美的小魚、蝦，高高興興地吃了起來。

這次首戰告捷，嘗著甜頭後，我跟兒子每周去一次，並研究提升了乾糧誘餌的吸引度，把乾糧抹上棉籽油浸透（那時供應部分食用油）投入缸內，魚、蝦爭先恐後往裡鑽。每次都能撲捉到小半桶魚、蝦，回家或炒或炸，或做魚湯配飯，或喝小酒做餚，都有滋有味，堪稱美食。自己動手，雖然沒做到足食，卻添補了美味的菜餚。