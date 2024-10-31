靖傳來了消息，台灣蒜糖復刻列車已轉為觀光 小火車「尋蜜號」，我看了，大為驚喜，心情久久不能平復。麻雀變鳳凰，那小火車，從黑變藍，車廂上有白條，光亮潔淨，人見人愛，真想坐上去，重溫舊夢。

這條新的火車路線，由糖鐵五分車「尋蜜號」從嘉義高鐵開過蒜頭糖廠，到達故宮 南站，全程四點六公里。沿途一覧嘉義田園風光，經過蒜頭糖廠新創的蔗埕文化園區，最後到達台南的故宮博物院，是一條新創的文化觀光路線，正是：「飛速與慢進相連，復古與現代並存。」

蒜頭糖廠，是父親來台後第二座主持的糖廠，他在那裡做了六年。當年他很年輕，很敬業，把糖廠看成家，大事小事都參與，像是大家長。

台糖在嘉南平原擁有三十五個糖廠，所以設有一南光中學。當時十六歲的我，正準備升高中，做為台糖子女，通過了它的入學考試，理應上南光中學。但因為要住校，一學期回家一次，父親不捨。他堅持我上路途遙遠的嘉義女中，而我也通過了它們的入學考試，只是天天兩小時花在通車上，勞神又費力。

父命不可違，我勉強答應，從此，做了辛苦奔波的通勤學生。早上天未亮，就同好友麗川小跑到小火車站，等候六點的小火車。因為不是起站，到站時，車廂內已是人擠人，跟本擠不進去，我和朋友就坐在火車門口的台階上。

鐵皮小火車冒著黑煙，飄著煤灰，吐著白霧，不時汽笛還嗚地鳴一聲。一路上，車身搖搖晃晃、哐噹哐噹、喀擦喀擦，我們閒閒地坐在台階上，不似學生，更像遊客。大早清風徐來，望過去，一片又一片綠油油的稻田蔗田，倒也心曠神怡。但我們也知道，那頭等座位，何其危險，稍有不慎，摔下火車，不粉身也必碎骨，這事我們從未讓父親知道。

當年住在嘉義市周邊小鄉鎮的人，都要靠這小火車，進城看醫生、購物、訪親友，如要北上台北基隆，南下台南高雄，也要坐到嘉義換成大火車。

父親從來不需擠小火車，因為他自己有部像吉普車樣的方盒子私車家，可以在鐵軌上行駛。遇到前面有小火車來，車得駛到分叉的鐵道等候，父親必須跳下來搬動扳岔道，讓小火車順利駛過。

那時父親事業日正當中，把蒜頭糖廠的業務提升到高水平，很得上司讚賞。我卻只記得他用他努力學來的台灣話，沿著小火車線，到各鄉鎮為林金生競選嘉義縣長拉票，他的台語讓我們小輩聽了吃吃地笑，但他的誠懇態度，相信為林金生贏來不少選票。

有年暑假，當年還是中學生的堂舅--名畫家蕭勤，從台北來我家同母親補習數學。早上讀書，下午他想要畫素描，說服我到嘉義女中借一尊雕像給他做模特兒。我不知哪裡來的本事，居然說服我的美術老師，把貝多芬石膏雕像借回家。

我從嘉義女中小心翼翼捧著那雕像，走到火車站，走上小火車。因是暑假，所以找到座位坐下，閉上眼睛休息，雕像就抱著。醍來一看，對座幾個乘客正朝我拜拜，畢恭畢敬問我，那是何方神聖？我頓時啞口無言。

離開台灣後，因為父母搬到台北，每次回台，只在台北市逗留，極少南下，小火車早在我記憶中蒙了塵。

直到在網路上看到這醒目的「尋蜜號」觀光小火車，我馬上想到天上的父親，不再產糖的的百年糖廠終於呈現全新的風貌，他一定感到安慰。