我記憶中的兒歌很少，但是這則關於蘇聯的兒歌，至今不忘。歌曰：我有一分錢，騎馬到蘇聯。蘇聯老大哥，請我吃饃饃。饃饃甜又甜，還找我五分錢。

這是我上小學之前學到的兒歌，啟蒙文本。沒有誰教，大概是當時周邊的小朋友經常掛在嘴邊，非常流行，也就潛移默化地學會了。奇怪的是半個多世紀過去了，兒時的記憶早已模糊，這首兒歌卻牢牢地植入了我的大腦皮層。現在看來，這真是一個非常成功的傳播學案例。

從內容分析來看，它至少有幾個元素值得一提。首先是「老大哥」這一元素，記得當年傳頌這首兒歌時，很是有自豪感的，明顯地帶有炫耀的成分。炫耀什麼？是炫耀我有一分錢嗎？當然不是，炫耀的是有這麼一個老大哥唄！

在中國的語境中，「大哥」一詞有著豐富的含義。有「大哥」，就有家庭意味，「有事找大哥」一語，將大哥在家庭中的意義說得通俗準確。家庭之外，江湖上更是熱中於稱兄道弟，「大哥」一詞簡直就是小兄弟們保護傘的代名詞。「水滸」裡最受歡迎的大哥就是宋江，他是為兄弟們兩肋插刀，排憂解難的「及時雨」。

這就是人們心目中最典型的「大哥」形象。「大哥」的「人設」，也積澱進入民族的集體意識。按原型理論的創始人、瑞士心理學家榮格的說法：誰道出了原始意象，誰就發出了一千種聲音，攝人心神，動人魂魄。兒歌中這一聲古樸的稱呼，就這樣不經意間喚醒了民族意識深處中的原型。

稱蘇聯為「老大哥」，在當時是國家話語，有著濃厚的政治色彩。當時的世界分為兩大陣營，蘇聯在社會主義陣營中的站位，真是非常契合中國傳統語境中老大哥的形象，所以叫起來特別親切順口。我們從小被灌輸的，就是「蘇聯的今天，就是我們的明天」這樣的理念，如果說我的骨子裡有崇洋媚外的情結，我想一定是在這個時候就培養了。

兒歌中的第二個魅力元素，當是老大哥請我吃的那個「饃饃」。放到今天，「饃饃」算什麼玩意兒，可在那時，就是幸福生活的象徵。

這首兒歌傳播的時代，正是中國大陸所處的「困難時期」。記憶中，我那時是跟我父親吃學校食堂。糧食短缺，開始是米飯裡摻紅薯，我挑米飯先吃；然後是米飯沒了，只有紅薯拌蘿蔔，我挑紅薯先吃；再後來只有蘿蔔了；再後來蘿蔔也沒了……。

對於兒時的我來說，「饃饃」為何物並不明晰。湘中地區，種的基本上是水稻，農村裡沒什麼渠道可得到麵粉，所以包子、饅頭、餃子 一類是沒有的，要變點花樣，也是拿大米做文章。

當時還有首兒歌，可惜我只記得其中兩句了：「四月立夏吃坨子，五月端午吃粽子。」這個坨子，這是米粉做成的大團子，相當於一個大了幾倍的湯丸。如果把立夏當節過，那就吃頓坨子。只是裡面的餡不能和今天的湯丸比，那時許多物資短缺，或要憑票購買，糖就在其列。所以，這個餡就只能意思意思了。

蘇聯老大哥請我吃的這個「甜又甜」的饃饃，就相當於給小時候的我畫的一個象徵美好生活的大餅。

要說這首兒歌魅力元素，還有一個就是蘇聯老大哥給了饃饃後「還找我五分錢」。一分錢已經在蘇聯消費了一把，五分錢不是又可以去五趟嗎？如果每次都這麼客氣的話，叫人的錢包怎麼受得了！

若干年後，我在「紅樓夢」的「劉姥姥進大觀園」中讀到，劉姥姥在賈府住了兩、三天，「把古往今來沒見過的，沒吃過的，沒聽過的，都經驗過了」，臨走時送給她吃的、穿的、用的之物「堆著半坑」，額外還送給她上百兩銀子。看來「還找我五分錢」這樣的美差事，也不是沒有先例的。

與老大哥這段蜜月存活時間不長，蘇聯很快就變成了「修正主義」，過去的兄弟反目成仇。接踵而至的是，蘇聯撤走專家，繼而又在邊境 陳兵百萬，覬覦中國領土，引發了珍寶島之戰，還想以核武器威脅我們。

去年暑假我去貴州六盤水市避暑，見到這裡保留的「三線建設」的痕跡，豐富了我對這段歷史的認識。當年就是為了防止蘇聯的打擊，將許多的國防工業從城市搬到了偏遠的山洞裡，成千上萬的科技人員也遠離家庭來到深山老林搞國防建設。

二○一九年暑假我們去新疆旅遊，通過霍爾果斯口岸，特意進入到哈薩克 境內，這就是昔日蘇聯的疆域啊！我來了，可蘇聯的存在已成了一段遙遠的歷史。此刻我彷彿成了那個刻舟求劍的楚人，歷史的車輪是這樣的無情，我啟蒙時學到的那首兒歌，已經被輾得粉碎。