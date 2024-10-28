外公有四個兒子和五個女兒，我的母親在九個孩子中排行第八，上有三個姊姊和四個哥哥，他們兄妹九人從小在農村長大，生活極為艱苦。那個年代，農村的貧困和生活的艱難，使許多孩子不得不很早就開始承擔家庭的重擔，三舅就是其中的一個典型例子。他在十四歲那年，不得不離開家鄉，前往繁華的上海，投靠在一家國民黨 高官手下做秘書的長兄，學習一門謀生的技能。

在長兄的幫助下，三舅開始學習廚藝。起初，他只是幫忙做一些簡單的雜活，但由於他天資聰穎和勤奮好學，很快展現出對廚藝的天賦。短短幾年內，他的廚藝便有了顯著提升，逐漸成為了那位高官家中的專職家庭廚師，他以出色的手藝和對細節的執著，贏得了東家的信任和稱讚。隨著時間的推移，三舅的廚藝越發精湛，在上海廚師圈內也漸漸有了名氣。

然而，歷史的變幻莫測，使得三舅的生活發生了巨大的轉折。隨著國共內戰結束，國民黨退守台灣，東家也隨之搬遷，三舅則義無反顧地跟隨東家一起去了台灣。在新的環境下，他繼續擔任家庭廚師的角色，憑借自己出色的廚藝在台灣安身立命。幾年後，東家再度移民 美國，三舅又隨之前往美國。這次移民不僅讓他接觸到了一個全新的世界，也徹底改變了他的人生軌跡。

與此同時，我的舅媽也在經歷著她的艱難旅程。為了尋求更好的生活，她帶三個孩子，悄悄從大陸偷渡到香港 。那是一段充滿危險和不確定性的旅途，舅媽帶著他們在陌生的環境中艱難求生。經過一段時間的等待，她終於從香港移居到台灣，得以與三舅一家團聚。這一段跨越幾千公里的旅程，不僅見證了家庭的離散與重聚，也彰顯了舅媽和三舅身上那種堅韌不拔的精神力量。

三舅雖然遠在異國他鄉，但他始終沒有忘記自己在大陸的母親。他是個極其孝順的兒子，雖然在美國生活初期面臨著重重困難，但他每年都會堅持寄錢回家，確保外婆的生活得到保障。三舅雖然自己在美國要養家，供孩子上學，還要面對移民初期的種種艱辛，但無論多麼困難，他總是竭盡所能幫助家人。

在上世紀六○年代的大饑荒期間，外婆的生活格外艱難，三舅透過在香港的朋友，每年定期寄送大米、食用油、糖等生活必需品。這些物資在那個物資匱乏的年代，不僅解了外婆的燃眉之急，也使得她的生活質量有所改善。

三舅的孝心不僅限於外婆，他也在兄弟姊妹需要幫助時挺身而出。在母親生活最艱難的文革時期，農村的貧困和社會的動蕩使得她日子異常艱難，三舅得知後，竭盡全力提供經濟支持。

隨著鄧小平復出後的改革開放，三舅抓住了政策的放寬機會，第一個為我母親辦理了探親手續，並成功將她接到了美國。這次團聚不僅結束了母親與三舅長年的分離，也標誌著母親生活的一個重要轉折點。此後，三舅陸續幫助我們兄弟幾人也移民到了美國，使我們一家人終於得以在異國他鄉團圓。

三舅不僅是一位孝順的兒子，也是一位充滿責任感的兄長。他曾許下宏願，要幫助外公外婆的八個孩子每個家庭都能移民美國，尋求更好的生活。雖然他最初為家人鋪設的這條道路並不平坦，但他的努力和犧牲令人欽佩。在移民初期，三舅為了能夠讓每個兄弟姊妹順利移民，四處奔波，聯繫律師，提供經濟援助，盡自己所能促成家族的團聚。

然而，隨著歲月流逝，三舅的身體和精力逐漸衰退。他所創辦的餐館企業雖然經營多年，取得了一定的成功，但隨著他年紀的增長，餐館最終也不得不停業。儘管他未能完全實現當初為所有兄弟姊妹辦移民的宏願，但他為家庭付出的無數心血，依然深深銘刻在每個家族成員的心中。