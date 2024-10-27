我曾經在一個製藥跨國公司工作過，那公司的總部在瑞士，我們時常與總部的同事有工作上的聯繫，通常利用電子郵件和電話可以解決，有時也需要面對面開會溝通，他們過來美國或者我們過去瑞士。

製藥公司的主要核心業務是發展新藥，經過研究開發、臨床試驗後，要將所有的研究結果與臨床試驗的數據遞交給FDA 食品藥物管理局，經過FDA仔細審核，得到他們的批准，藥品才能上市，是最重要的任務。

以前這些資料在紙張文件中，一卡車一卡車地運輸，耗時費力又有損壞的可能，儲存也是一大問題。我在IT部門工作，那個時候負責一個項目，就是將這些數據資料電腦化，如此一來，大大提升了效率與準確性。我們團隊為了確保軟體在各個方面都行得通，而且保證無誤，在項目上線之前需要大家一起測試。我於是踏上瑞士工作之旅。

我們總公司位於瑞士西北部的Basel巴賽爾，是瑞士第三大城市，次於蘇黎世和日內瓦。機場屬於法國領土，由瑞士和法國共同管理運營，飛機抵達要進關時，要眼觀四方，注意標誌，有三道門分別通往三個國家：瑞士、法國、德國，搞不好就「誤入歧途」了。

到達目的地，是星期日當地中午時間，想到接下來一個禮拜都要精神抖擻努力工作，需要充足的睡眠，大夥雖然很想休息，但是如果白天睡夠了，晚上就睡不著，於是強忍著睡意，還是先解決民生問題。

旅館附近幾條大街小巷逛遍了，餐廳是不少，但是沒有一家願意做生意的，他們寧願不賺錢，也不放棄午後的休息時間；他們有些根本不開門，或者開了門，而要我們晚餐時間再來光顧。一群人飢腸轆轆，到處碰壁，幾經周折以後，看到紅底黃色大大的M，忍不住大叫：天助我也，終於碰到救星。大家喝足飯飽後，都感慨道，從來不知道麥當勞的漢堡那麼好吃。

歐洲人懂得享受人生，除了上述的午休事件，我另外也體會到他們的生活態度。我們團隊一起工作一起吃飯，每天中午在公司的餐廳用廳，菜單豐富，選擇繁多，味道也可口講究。享受主餐之後，瑞士同事帶我們到另一棟樓，幹啥？喝下午茶或者咖啡 ，吃甜點。那裡同樣氣派，他們慢條斯理地品嘗，我們這些遠道而來的人心裡急著趕進度，哪有心情？

往往一頓午餐花了兩、三個鐘頭，晚上更是挑選了高檔的漂亮餐廳，食物也美味，大家盡情吃喝，又花了三、四個鐘頭，當地餐廳讓客人盡興，不擺難看臉色，也不急著趕客人走。我們雖然心裡嘀咕道瑞士同事「遊手好閒，不務正業」，但是事實證明他們好吃不懶做，最終工作如期完成了。

同時想起，一次我到歐洲旅遊，拜訪居住在比利時的老朋友。有一天他帶我去他家附近的銀行換外幣，我們排隊等著，看到銀行的前台接待員和每個顧客都友善問候，有說有笑。隊伍前行得很慢，我不耐煩了，說道：「做事這麼緩慢，我們還要等多久？」我朋友對我說：「你是來度假啊，應該心情放輕鬆，為什麼要那麼急躁？晚幾分鐘有什麼關係？」一語驚醒夢中人，我才悟到，平時分秒必爭，緊張成習慣，這樣會錯過身邊許多美好的人物和風景啊。

那趟歐洲之旅我們每天早出晚歸，心無旁騖地朝目標進行。有一天我回到旅館，想要放鬆身心，去到室內游泳池游泳，陸陸續續又來了一些人進入游泳池。我正納悶，他們怎麼都穿肉色的泳衣？走近一瞧，原來他們都穿著「國王的新衣」，光著身體在裸泳。他們談笑風生，自由自在，我是唯一身上有牽掛的，緊張又尷尬，好像見不得人似的，匆匆游幾回合，就灰溜溜地打道回府。真是民風不同，只能見怪不怪。

瑞士的福利很好，政府補助孩童的教育費一直到大學畢業。有一位職位很高的同事告訴我，他的兒子要當街頭藝人，不念大學，他無可奈何，搖頭嘆氣，眼睜睜放棄了免費的學習機會，多麼可惜！但是人各有志，也難評論。

上班時如果要離開工作崗位幾天去度假，都會發個電子郵件告知別人，瑞士的同事們一去度假大多是一個月以上，他們要徹底放鬆，帶著家人去海邊曬太陽，給自己充電。在我看來，他們每年的假期已經不少，他們說如果年紀超過五十歲，公司會給他們逐年增加假期一天，因為體諒年紀大的員工，不該承受太多的工作壓力。這項規定，真令我羨慕。

我已經從職場退休 多年。那身為職業婦女的日子，要上班，又要兼顧家庭，馬不停蹄，真是忙碌不堪，焦頭爛額。現在回想起來，有些特別的時光值得回味，算是人生中的有趣的經驗與歷練。