一九五六年，我父親在工作中發明了一項技術專利，因此獲得了四十元的人民幣獎勵。父親花了三十六元，給家裡添置了一個品相良好的機械座鐘（見圖）。從那時起，六十八年過去了，沉穩的座鐘至今還在忠於職守，無論是春夏秋冬還是白天黑夜，只要給它上足發條，保證能量，它就照常運行，絕不懈怠。

秒針格外的勤奮，它永遠不辭辛苦地繞行著，用歡快地節奏親吻著鐘盤上的十二個數字，它用每一圈的圓滿彰顯著喜悅和幸福。時針則頗有大將之風，它在穩扎穩打的過程中養精蓄銳。整點一到，立刻報時，聲音是那麼的渾厚響亮，悅耳動聽。

如今這個座鐘的意義，早已超出了計時用品的範疇。它就像一個永遠守家在地的家庭成員一樣，不僅目睹了我們全家人喜怒哀樂，也見證了六十八年以來的時代變遷。我出國二十多年來，無數次在和父母電話聊天的過程中，突然從電話裡傳來噹噹噹的打點報時聲，美妙的聲音讓我倍感親切，彷彿故鄉並不是那麼遙遠。

二○二三年一月九日，父親因為染上新冠肺炎 去世了。清明節前，為了安葬父親的骨灰，我回到了老家。在那些淚眼婆娑的日子裡，我常常看著座鐘發呆，心裡想著：在天上的父親，也許依舊能聽到相伴他多年的、這熟悉的報時打點聲吧？