碓下段是村裡舂米榨油的地方。那裡地勢平整，周邊分布著一壟壟狹長的田地，田地邊上，居住的人家錯落有致。段中間靠山處有所青磚砌成的老房子，裡面有座大石碓，所以把那叫作碓下段。

老房子不知有了多少年，牆壁上爬滿了斑駁的苔痕，那座石碓也不知有了多少年，一直靜靜安放在那裡。石碓很大，碓口裝得下滿滿一籮稻穀。石楠做的碓馬頭，有三、四尺長，木梁則有一丈多長，也是石楠做的，它另一頭固定在支架上，支架上面是一根扎實的橫木，雙手扶著橫木，用力踩下木梁，碓馬頭起來了；腳一放鬆，碓馬頭落在碓口裡，發出「彭」聲響。就這樣，一上一下的，把米慢慢舂出來。石碓一直都是村裡人共有的，舂米不需付錢，但要自己動手。

不過，到我記事的時候，已經用上了碾米機，很少用石碓舂米。碾米機安裝在大石碓旁邊，用水輪機帶動，老房子後面有一條水堰，從那裡挖了一條水槽，引下水來帶動水輪機。碾米時把閘門拉起，在水流沖擊下，水輪機轉了起來，透過皮帶帶動碾米機，比大石碓舂米快多了。

老房子這頭舂米，那頭則用來榨油。它的後面安裝這一個木製的大水輪，上面架著一道木槽，木槽連著水堰。水流從木槽沖下，大水輪「嘩嘩」地轉動，帶動裡面的碾槽「呢哩啞啦」地走起來。碾槽邊上是烤坑，下面燒著微火，烘烤油菜籽和茶籽。碾槽另一邊是大鍋灶，用來蒸碾碎了的菜籽粉或茶籽粉。邊上放了一堆鐵圈，還有一堆稻草，那是用來包枯餅的。再過去就是大榨筒和吊在支架上的大撞筒。

水輪機和碾槽都要水帶動，而堰裡的水流量又不是很大，碾米和碾壓菜籽茶籽不能同時進行。如果要碾米，則把閘門打開，米碾好了，關上閘門，讓水流到木槽裡，沖到大水輪上，進而帶動碾槽。在碓下段的老房子裡，碾米和榨油的聲音交替響著，顯得熱鬧忙活而又安詳有序。

碓下段的變化發生在上世紀八○年代初。那時農村開始承包，老房子以及裡面的設備也要承包，這麼一大堆東西，一般人不敢接手，最後被老衛叔承包去了。

老衛叔的父親、爺爺及上幾輩都是榨油的，到他這一輩依然榨油。那時老衛叔三十出頭，年富力強，之前雖然一直在碓下段碾米榨油，但那是村裡的，做事計算工分；承包下來後，做多做少都是自己的，自然更有勁。

他經常這樣，搬個凳子坐在碾米機旁，水堰閘門拉開了，激蕩的水流「呼啦」而下，水輪機「轟轟隆隆」轉了起來，碾米機也跟著「卡嚓卡嚓」轉動起來，並且愈來愈快。老衛叔從容指揮著，讓人把穀倒在米斗裡，他嫻熟地抽動出米口的閘刀，控制米的流量。白花花的大米像一線飛瀉的瀑布，從出米口「嘩嘩」流到下面的籮筐裡，不一會兒就是大半籮。

老衛叔十分愜意，一邊碾米，一邊高興地唱著：「扎扎實實一擔穀，顫顫悠悠擔上路，彭彭嚓嚓舂成米，稀裡嘩啦煮成粥，咕咕嚕嚕喝下肚……。」

讓老衛叔有些不盡興的是，碾米機雖然比石碓快很多，但是一閘水只能碾一兩擔穀。如果再碾米，要等堰裡水滿了才行。

對老衛叔而言，他更喜歡榨油，烘烤、碾碎、蒸粉、包枯餅以及上榨、打撞筒，他都熟練得不得了。特別是打撞筒，那是他最有激情的時候。帶著三、四個榨油的人，分兩邊站好，老衛叔站在最前面，他大喊一聲：「嗨呀--」大家扶著大撞筒，跟著大喊「嗨呀--」，只聽得「彭」的一聲，大撞筒扎扎實實撞在大榨筒上的砧木上。

老衛叔愈發來勁，帶大家扶著大撞筒不斷把砧木往裡打，枯餅受到壓力，裡面的油壓出來了滴在槽裡，從大榨筒那頭「噓噓嘩嘩」地流出來，老房子裡一片芳香。「嗨呀嗨呀」的呼喊聲，「彭彭」的榨油聲，一聲連著一聲，一聲比一聲結實，一聲比一聲清脆，很遠都能聽見。

就這樣，在大水輪轉動的「嘩嘩」聲裡，在碾槽走動的「呢啞」聲裡，在大撞筒的「彭彭」聲裡，以及碾米機的「卡嚓卡嚓」聲裡，老衛叔一邊榨油碾米，一邊唱著他的山歌，日子漸漸好了起來。(上)