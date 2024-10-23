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鬥蟋蟀(上)

項明華

一九九五年十月，我回上海省親。一天溜達至南市的人民路，只見一街心花園內一群中老年男人，伸長了脖子，圍著一條水泥長凳，低頭在爭看什麼東西。我也好奇湊上去，從人群的縫隙中向下張望，噢，原來在鬥蟋蟀。

兩隻蟋蟀放在一個腰形塑盆內，盆底墊了張黃草紙，中間有一個紙板隔開。兩個中年男子，騎馬式坐在水泥條椅兩側，他們各人面前雜放著面額大小不一的鈔票。一會兒另一個圍著的男人抽去中間的隔板，用一根細細的黃色蟋蟀絲草逗撩了一下右邊的褐紅蟋蟀，那隻蟋蟀張開兩顆白牙，「嚁，嚁」地振翅叫起來了。

持草人又用蟲草撩了下左邊的蟋蟀，只見那隻黑青的蟲子，張開黃斑利齒朝前猛衝，瞬間兩隻蟲子互相咬緊對方，拉成一個條士形，在盆中左右不斷推搡。又過幾秒，黑青蟲用力將褐紅蟲朝側面摔去，褐紅蟲被摔得六腳朝天，露出了白肚子，可轉眼又振翅叫了起來。牠還未叫完，黑青蟲循聲衝過來又張牙嘶咬，褐紅蟲轉頭沿盆緣開溜了。

勝負很清楚了，拿隔板的男子在盆中又一插，兩邊的蟲主各用網罩住了蟲子，回歸至自己的盆內，贏的一方收攏了對方的錢，給下注自己的人分錢。這場偶遇的街邊鬥蟋蟀，雖然還不算太精采，卻打開了我記憶的閘門。

記得從十歲左右開始，我和二弟就開始玩鬥蟋蟀了。每年八、九月份，蟋蟀開始鳴叫了，我們兄弟倆就準備抓蟲了。

我們的器材是套蟲的網罩，那是一個有提手的三公分圓的編織罩網；還有竹管筒，那是細竹切割成的一段段的小竹管，長約五、六公分，用於抓到蟋蟀後暫時存放，放進蟋蟀後，洞口用棉花團塞住，棉花團透氣，蟋蟀不會悶死；火柴一盒，用來照亮暗處；還有鐵皮罐頭，那是蟋蟀住屋，裡面再放兩個啤酒瓶的蓋子，一個盛水，一個放米飯粒，那是蟋蟀的飲料和糧食。

夏季到了，學校放暑假，不用上課，我們快樂的日子來臨了。白天我們用長竹竿，在竿頂尖上黏了我們用麵粉自製的漿糊麵筋，幹什麼？去抓知了，抓到後就放在自己紮製小竹籠中，聽牠鳴叫。

晚上的功課就更吸引人，捉蟋蟀。知了有沒有，抬眼一看就知道，抓蟋蟀就不一樣，你根本不知道牠藏在何方，瓦礫堆，枯草叢，牆角縫都是牠常會出沒地方，但究竟在什麼地方，我們不知道。於是一入晚，吃過晚飯，我們就開始在弄堂裡的冷僻角落、人跡稀少的四處，尋找蟋蟀的叫聲，而且是躡手躡足，用手勢代替講話，因為一發出聲音，蟋蟀就不叫了。

蟋蟀在瓦礫堆或草叢中還較好辦，確定了牠的位置後，一個人在邊上用火柴照亮，一個人就翻捉。比較尷尬是火柴燒至根上，熄了，而蟲子還未找到，急急忙忙再畫一根。那時窮，買不起手電筒。

最糟糕的是發現蟲子躲在牆縫中，怎麼能引牠自己爬跳出來呢？用蟲草伸進去撩牠，沒有用，牠在裡面巍然不動。我們的辦法是尿牠，對準洞口撒尿，這很靈，熱尿一激，牠待不住了就跳出來了。所以只能一人撒尿，另一個人一手點上火柴，另一隻手持罩網，隨時準備撲上去。(上)

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