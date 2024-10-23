這張照片的日子很好記，那是母校北一女中百年校慶，二○○三年十二月十二號，地點在母校光復樓四樓（現在經過重建，四樓已拆除），我們高中同班同學相約「回娘家」，跟當時的高三義班同學合拍非常有紀念意義的照片(見圖)。

每年校慶都是高三學生的關鍵時刻，她們遠的要準備幾個月後的大專聯考，近的要面對過幾天的期考，念書拚功課的時間分秒必爭。

當天我們十多位同學約好，分別從海內外回台北，穿著制服，一起回學校參觀。我們走到光復樓四樓的高三義班教室時，看到教室裡許多小學妹們正在埋頭苦讀，讓我們回想當年我們也是這樣努力讀書，才考上大學的。

那天我們都很想進入教室再次坐在自己的位置上，但是又擔心打擾到學妹們。最後我鼓起勇氣，走進教室請班長出來聽我們的請求，班長馬上就爽快地答應了，但是她請我們不要浪費太多時間。我們高興地回到自己當年的位子上，快速拍了照片，最後全班同學還主動和我們拍了大合照。她們答應我們，在學校慶祝一百五十年生日時，她們也要一起回校慶祝，並且要記得我們這些大學姐們。

當年我們都是十八歲，現在那些高三義的小學妹們，已經年過四十了。校慶又要到了，你們都好嗎？