捉到蟋蟀後，我們都會去找住在五號的老裁縫，讓他看看蟲子的品相如何，他是養蟋蟀高手。

蟋蟀外貌，一般有二種，一種偏黑，另一種偏褐。偏黑的，我們稱牠為青蟲，偏褐的，我們稱牠為紅蟲。有一次我們拿了一隻青蟲去給老裁縫看，老裁縫住在用磚木搭建的偏房內，矮小昏暗，裁縫桌下、床底下卻放滿了蟋蟀盆。他拿起了我們遞給他的原來裝糖醋洋蔥的鐵皮罐頭，瞇起眼睛，左看右看，又走到室外再看，那隻青蟲在罐中靜伏著一動不動，只有兩根前鬚在頭前四處掃遊。

老裁縫回屋裡對我們說：「讓我吃根香菸再說。」說完他點了一支菸，坐在我們面前猛抽，抽完了他說：「這是一隻好蟲，讓給我怎樣？」我和弟弟沒料到會是這樣一個結果，我只吱了聲：「好呀！」老裁縫彎下身子，從裁縫桌下拿出一個蟋蟀盆給我，說：「你給我一隻蟲，我給你一個盆，好嗎？」我和弟弟都沒有料到他會用盆交換，我們是多麼想擁有一個真正的蟀蟋盆。

我和弟弟從老裁縫手中接過那個盆，這是個灰色淺瓦盒，半新不舊，對我們來說，這是從鐵皮屋搬進正規的瓦房了，能有這樣福氣，是因為捉到了一隻幸運蟲。

蟋蟀分雌雄，在雌雄問題上我還鬧了一個笑話。蟋蟀的尾部有短尾槍，有兩根槍的尾端呈V形，個頭較小；還有尾部有三根槍的呈山字形，中間那根較粗，筆直很硬。兩槍的我們稱牠為「二妹子」，三槍的我們牠為「三妹子」。

從生物外形上觀察，我一直認為「三妹子」一定是雄的，「二妹子」一定是雌的，但為什麼「二妹子」卻雄赳赳地好鬥，而「三妹子」卻是文靜靜怕羞不鳴叫？老裁縫一聽到我對蟋蟀的雌雄分別，哈哈大笑起來，說我搞錯啦，三槍才是雌的。我真不明白雌的那根硬槍派什麼用場？

後來我們抓到一對蟋蟀，放入牠們的洞房瓦盆內，不久聽到盆中傳來奇怪的低鳴聲，打開蓋子一看，喔，二妹子在發情求愛呢，二妹子扭擺著身子，低聲吟唱著愛情曲，在向三妹子靠近。為了不捧打真鴛鴦，我闔上了蓋子。不一會兒愛情曲停了，我掀開蓋子，發現三妹子的硬槍近身體下端掛著一粒針尖大小的半透明粒，原來那根硬槍是為了保護牠們後代的。

蟋蟀在江浙上海地區被稱為「財積」，此名應有討口彩喻意。在北方又稱為「蛐蛐」，這名應從於蟋蟀叫聲。古代蟋蟀的名謂是「促織」，可能有「趕快織布」之意，農家過了盛夏，到了秋尾就是紡紗織布的時候了，促織就是快織布啦。

鬥蟋蟀說起來也是算一個國粹了，從現在歷史上查看是始於唐，有杜甫詩為證：「促織甚微細，哀聲何動人，草根吟不穩，床下夜相親。」可見杜甫是很愛憐蟲子的。鬥蟋蟀盛於宋，南宋的宰相賈似道就是個蟋蟀迷。南宋詩人楊萬里也有對促織垂憐的詩：「一聲能遣一人愁，終夕聲聲曉未休，不解繅絲替人織，強來出口促衣裘。」

到了明清兩代鬥蟋蟀就更為普及。明宣德帝特別癡迷於促織，現在還有明宣德年間留下的促織盆，在拍賣 會上創下一盆值兩百萬人民幣的紀錄。清代的蒲松齡的「聊齋志異」還有一篇廣為流傳、寫宣德年間促織的故事：宣德皇帝在全國徵收促織，一個叫成名的人捉到一隻上品好蟲，九歲的兒子掀蓋去看，促織跳出盆來，小孩去撲抓，不慎拍死了促織，小孩害怕得投井自殺，後精氣化作一隻善鬥促織，獻給皇帝，成名得到了獎勵。到晚清民國，單製蟋蟀盆名家就達二十八家，足可見其盛況一斑。

改革開放後，中國又掀起鬥蟋蟀熱，其風更超前朝，論述蟋蟀的專著也林林總總出版，還成立大大小小的蟋蟀協會，打團體賽，蟲子分級，用秤金子的秤，賽前秤重量，兩蟲重量不可相差兩克以上，還有比賽勝負詳細規則。山東寧陽產的蟋蟀最負盛名，那裡的蟲子凶猛善鬥，每年夏秋時節，全中國有幾萬人趕赴那捉蟲、買賣，一兩個月的交易量就達幾億人民幣，大大帶動那裡的經濟。

只要有利益，一定會有人來爭那利益。據悉現在已有人工孵養蟋蟀，他叫徐墨，在上海建立了蟋蟀養殖場，在塑料箱中有幾萬隻蟋蟀在那裡交配。蟋蟀繁殖周期十五天，他學了人工蔬菜大棚中裁培反季菜辦法，也進行反季養殖。二○○九年十月，他在上海寵物 市賣出一萬隻蟋蟀，每隻賣價只有寧陽的十分之一，有買家反饋信息說：鬥十二場，贏十一場。

我來美後，住佛羅里達，有時想念小時候的鬥蟋蟀生活，我在晚上會打著手電筒去抓蟋蟀，可從未抓到過一隻真蟋蟀。有一次抓到了一隻體形比蟋蟀大一倍，又長得和蟋蟀一樣的蟲子，那是我們俗稱的油葫蘆。

這時我腦中突然蹦出一個問題：為什麼只有中國人鬥蟋蟀？而那些喜歡鬥雞、鬥牛的國家的人都不鬥蟋蟀？我悉心去翻閱了不少資料，而後才知道世界上有一千四百多種蟋蟀，只有節肢動物門、昆蟲綱、直翅目中的亞科鬥蟀，才是我們有千年傳統的蟋蟀，牠就產在中國。(下)