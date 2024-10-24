今天，汽車作為運輸和代步工具，與人類的關係幾乎可以用須臾莫離來形容了。據相關資料統計，至二○二三年底，每一百人中，美國八十七人有車，澳洲 七十七人有車，波蘭六十九人有車，中國二十四人有車……可見不論是發達國家還是發展中國家，汽車在人們生活中都扮演著重要的角色。甚至，還有一些地方把豪車看作是個人身分、地位和財富的象徵。

眾所周知，隨著環保理念的逐步深入，現在公路上的汽車，有不少是以電池或燃料電池作動力的。這種汽車的能源來源十分清潔，沒有尾氣排放和油耗之憂，車輛本身較輕巧，性能也好，深受用戶歡迎。

然而，就汽車動力燃料的發展史來說，現代人可能不會想到，曾幾何時，汽車還曾以燒柴作為動力呢！

在上世紀五○年代，我在老家江西省南豐縣汽車站，親眼看到過一次用燒木柴的辦法來驅動汽車。

大概是一九五九年前後吧，有一次我到家住汽車站旁的一個同學家去玩，到了車站前面的馬路上，正好有一輛大貨車在我的前方慢慢地停了下來。那時汽車算得上是稀有物，小夥伴們只要看到汽車就會好奇，乃至將其作為與同伴「顯擺」的談資。那輛貨車掛的車牌號前兩位數是十三，一看就曉得是福建省的，因為之前我問過這位同學的爸爸，知道江西省是十二，福建是十三，因為福建就在我們縣城隔壁。

那輛車的車身有棚，也就形成了車廂，而其材質是用竹條和竹葉編製而成的，其格式和材質與竹製斗笠如出一轍。

車停下後不久，我看到一個瘦瘦的男司機從駕駛室走出來，先到車廂裡拿了一些黑黢黢的整段的木柴，裝在一個竹簍裡，再走到豎立在駕駛室旁邊的一個鍋爐前，將一些木柴放到鍋爐下方的爐灶口裡面。木柴放好了後，他又從駕駛室座位底下抽出一根鐵勾，捅了捅爐灶裡的炭火末子，爐膛裡就騰起一些明火來。

至於這輛大貨車後來是怎麼重新啟動、去了哪個方向、我怎麼向小夥伴們「顯擺」，都記不住了，但用木柴燃燒作動力，以及車廂是用竹條和竹葉編製的，則記得十分清楚。而且，從那以後，我再也沒看過那種汽車了。

時光如水，歲月如梭。說來也巧，我目前供職的單位就在上海特斯拉 總廠旁邊，每天映入眼簾的各色汽車都顏值上佳，性能良好。受「此情此景」影響，偶爾間，我也會不自覺地將半個多世紀前的那輛燒柴車，與眼前的現代車相比較，總覺得這種具有鮮明對照意義的本質，不僅僅局限於某種物質的外在形態，或某種現象的外在表徵，而是更為廣泛的文明進程和社會屬性。