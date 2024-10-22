十一年前我得了膀胱癌，千辛萬苦完成治療，並被宣布已經痊癒。萬沒想到，十一年後的今天它又來了，而且這一次似乎來勢洶洶，真是教我傷腦筋啊。

我的抗癌療程說來冗長，卻頗值得參考。遠在十三、四年前，因為要投保某項保險 ，而到保險公司指定的一家鄉下醫院做了幾項健康檢查，檢查報告一下來，發現投保不成了，因為判定我有高血壓、蛋白尿和血尿。

我並不以為意，反正不痛不癢，沒想到必須去搭理一下。只是血尿慢慢嚴重起來，尿液顏色變深、變紅，最後血尿幾乎變成了尿血，我只好到城裡較具規模的醫院尋找治療之道。

醫院看過一家又一家，腎臟、尿路系統逐一檢查，都說我的腎臟很好，膀胱裡也找不到異樣。就這樣前後兩、三年，大小醫院看過無數，血尿仍然持續。

就在我想放棄再追查時，一位老同事忽然打電話來問好，一聽我的敘述，二話不說，立刻替我掛了台灣北投榮總一位名醫的號；這名醫很難掛上，她是熬夜搶開放掛號的頭香，連搶幾天才搶到的。我依約前往就診，醫師盯住我調來的Ｘ光片，仔細搜尋了約十五分鐘，才拿起原子筆指給我看：這裡有問題！

那只是像棉絮的一個小小模糊點，我還在懷疑，兩天後就被安排進了手術室，果真發現了在膀胱一個憩室裡，躲藏著的癌的妖怪。醫師用像是電動打怪的手法，逐一清理完成，加上化療、放療，連續追蹤檢查，從兩周一檢、每月一檢到三月一檢、半年一檢、一年一檢，整整追我五年之久，才告訴我不必再回去了，已經恢復為一個正常人了。

台灣的健保 多麽佛心，我住院手術直到出院，一共耗費好幾萬元台幣，卻只繳了一千元不到。之後回診無數回合，哪怕到各地診所醫院看感冒、治頭痛，每次一律只收一百元，因為已被列為重大傷病者，享有如此優待。五年之後解除列管，同時恢復正常人收費標準，我才大大鬆了一口氣，再不覺得愧欠健保局太多了。

這是我第一次患上癌症 的故事。唉，說來讓人氣餒，二○二四年春，我突然在晨起小解時，發現尿液中排出一個比芝麻還小一半的小小塊狀物，若非有經驗，我是絕不會有任何起疑的。我將此微不足道之芝麻綠豆事告訴內人，她聞言色變，立刻掛號載我去地方醫院驗血驗尿。報告出來呈現的是完全正常，但她還是擔心，硬是再送我到榮總進一步進行確認。老天佑我，十一年前救我的醫師還在忠心耿耿守著病人，守著我。

二話不說，排定再做檢查，結果，唉！果然又中鏢了。

關於癌症，好多病友難過地問我，何以是他會得到呢？我只能回答，這沒有原因的，這是上帝撒豆，撒到誰就是誰。而我被命中了兩次。

我沒有時間難過，也沒有能力探究為什麼，我唯一能做的便是迎戰。於是一切從頭再來，住院、電腦斷層、心電圖、X光、採血完成術前準備，然後被推進手術室完成半麻醉，完成內視鏡手術，然後化療，結束了第一個療程。

只惜回診時發現，膀胱裡還是有未清除乾淨的髒東西，因而第二次住院動手術。教人難過的是，第二次的手術還是沒能搞定，術後回診，再度發現還是沒搞好。現在我便等著再一次住院，再一次手術中。

難過嗎？當然難過，但我明白難過解決不了問題，問題來了終須面對，因而吃飽睡足，養足體力，準備接受再次的考驗。

朋友來了，我告訴他們，第一次發現癌到治癒，現在再發現，中間間隔了十一年。這一次容我再打個勝仗，下一回如果再復發，已是十一年後八十八歲，再下下一回則是九十九歲，都變成老怪物啦我還煩什麼煩？