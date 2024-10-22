又過了幾年，文化革命結束了，知識青年各回各地，各顯神通。尤其是逐漸開放的八○年代，盧新華的小說「傷痕」揭開了人們對過去十年的回憶。讀報刊雜誌，原來有這麼多人在「偷聽敵台」，僅我們黑龍江農場就為數不少，主要是聽莫斯科廣播電台的對華廣播，以及美國之音、BBC、台灣的自由中國等等。

著名作家阿城所寫的「偷聽敵台」一文，講的是那些在雲南下鄉的知青怎樣聽境外廣播的事情。阿城在雲南能聽到的「敵台」，除了美國之音和莫斯科廣播電台、英國BBC，還有澳洲 台、香港 的宗教台、台灣台，大大超出我們的想像。各地都有類似的報導，可見老張的一句戲言，實在只是戲言而已，哪裡值得上綱上線。

那幾年，變化真快。漸漸的，收聽西方電台成了時尚，特別是BBC的英語九百句很是吃香，好像個個都在聽，人們還美其名曰學英語。我們學校的晚自習課堂裡，每天都看得見，那幾個外語系的時髦學生，提著收音機，晃晃悠悠進來，坐下以後，不是像我們一樣埋頭苦讀，而是聽聽廣播，翻翻書，一晚上就過去了。說真的，還真挺羨慕他們的。

開放的時候真痛快，我們不再以洋為壑，學校常常組織我們看西方電影，還請英美大學的教授來校演講。外文書店複印了大量的外文經典著作、字典詞典，悄悄發售，這在幾年前是想也不敢想的事。

但是誰知道情況在慢慢變回去。上世紀末開始的互聯網，很快打開了人們的眼界，了解海外動態，再也不用透過反覆加工的參考消息，也不用去借很多人看過的港台書籍，一按鼠標，立等可取。好景不常，中國的親戚朋友經常抱怨，這個看不到，那個看不到，好像網上有堵牆，把那些想看的東西攔在牆外。人們很快明白，有人搗鬼。

於是，有建牆就有翻牆，為了看到外面的風景，老百姓又拚了。往往看到我那些親友私下裡討論翻牆技巧，不由得使我想起了老張的事。我知道翻牆和偷聽一樣是違法的，私下裡好幾次給他們講述老張的故事，免得一失足而成千古恨，遺憾的是，很少有人聽我的。

有趣的是，我勸人規矩不成，幾年後，自己卻先自失足，令人貽笑大方。

事情是這樣的，我人在異國他鄉，卻也參加了很多微信 群。幾年前，在黑龍江農場群裡，大家討論起中俄關係的國家大事。我念著老張的教訓，對此等大事輕易不敢發言，可是陰差陽錯，卻記起了幾十年前專門到場部參加的俄羅斯侵華學習班，依稀記得，什麼中俄尼布楚條約，什麼江東六十四屯，於是貿貿然寫了幾句。誰知道就惹得群裡一個精英人物的不滿，跳出來就是一頂大帽子，說我干擾了中央的戰略部署。

這個政治人物從農場出來不久，一直在外交部任職，所以對聯俄政策知之甚深，而我孤陋寡聞，還是抱著幾十年前的那點反修防修的老骨董。當時我自知身在國外，人微言輕，卻還不明深淺，請出群裡的一個歷史學家，他就是當年場部學習班的主講，後成為社科院研究員的，為本方作證。

眾所周知，國內百姓對這些爭論不感興趣，事情不了了之。從當今國際形勢、中俄結盟的走向來看，這位政治人物，當年知青，果然是認清形勢，非等閒之輩。

可對我們這些芸芸眾生，這就是滔天大禍，滅頂之災。沒過多久，我當時參加的十幾個群，全部封殺，而且是永久封殺，多年以後，微信給我的結論仍然是不能解封。事情的來龍去脈，我是一無所知，唯一幸運的是，我身在他們管轄之外，否則不知道會有什麼事發生，老張的悲劇肯定會在我這兒重演。(下)