八里海灘蒙難記(下)

消防車離開之後，有一位正在撿拾著貝殼的老漁民經過，他講了一個令我們十分擔心的訊息：大約再過五個小時，漲潮即將開始，屆時，海水可能會淹過大半個車身。這真是屋漏偏逢連夜雨，禍不單行。老漁民還給出忠告：海沙地是極其鬆軟的地層，車輪只會愈陷愈深。在這樣的情況，必須找專業的拖吊車把軍車給吊高拉起，否則誰都無能為力。

出於無奈，我們只好將狀況以電話呈報給連長及營長。專業的拖吊公司在了解狀況之後，派出一輛重型的巨無霸拖吊車。由於拖吊車行走的速度頗為緩慢，又正巧碰上了交通的尖峰時段，當拖吊車抵達時，兩輛大軍車早已經浸泡在海水裡。趕來督陣的連長和營長，在一旁乾著急，卻無可奈何。

隨著夕陽沉入海面之下，一片片厚厚的雲層遮住了星光和月亮，大地變成一片漆黑，僅僅靠著拖吊車的車燈才能看得到我們的軍車。由於海水已淹至車頂，拖吊人員無法順利將鋼索扣鎖住軍車，一直等到午夜時分，拖吊車才得以奮力掙扎地開始拉動離岸較近的一輛軍車。鋼索在暗夜中與海浪搏鬥，金屬摩擦所產生的尖銳的聲音令人不寒而慄，拖吊的進程顯得非常艱辛漫長。

當這輛軍車終於被拖至硬柏油路面上時，士兵弟兄們響起一陣歡呼聲。此時已經過了午夜兩點。

拖吊車的操作人員準備繼續拖吊第二輛車。然而，在檢查拖吊工具之後，他告訴我們那鋼索在拖吊過程中，因過度拖曳而變形與斷裂，已不克使用，他只能聯絡公司派出另一輛拖吊車前來繼續執行任務。

大夥耐心地等著。所幸，此時路上交通已趨和緩，但這候補的拖吊車直到清晨五時許才抵達，天邊正透出些微的曙光，海水也悄然消退許多。此時，在海中的那一輛軍車只剩車輪還泡在水裡。

拖吊車的工作人員即刻開始救援，伸展的吊臂被高高舉起，延伸的鋼索終於能鎖住大軍車，每當吊臂往上抬舉時，便可以看到許多海水從軍車的側面流出。車被一點一點地拉動，離岸邊愈來愈近，終於任務完成，軍車被拖上了大馬路。

兩名駕駛兵迫不及待地想要檢查車況。經營長同意，駕駛兵啟動了引擎，令人驚喜的是，那泡了一夜海水的大軍車竟然還能續開，士兵弟兄們又響起一陣歡呼，我們為這軍車的韌性讚嘆不已。

連長下令點名。確定全員到齊後，大夥登上軍車返回軍營。我們度過了這緊張且一波多折的經歷。大家已經一整天沒有進食，個個都精疲力竭，但心中感到十分慶幸，猶如度過了一場劫難。(下)