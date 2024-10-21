我們一九五五年九月從華東師大畢業，同學們各自奔赴所分配的崗位，我們九人支援陝西，最後三人分派到陝南，三人到陝北，三人留在關中。開始幾年，老同學互相聯繫，隨後各種運動一個接一個，各人境遇不同，個別老同學不幸過早去了天國，大家的聯繫也愈來愈少。

改革開放後興起老同學聚會風，再說我們也都進入古稀階段，懷舊之心萌發。二○○四年，班上的老支書黃恢望發起到他老家千島湖聚會，老同學大部分是浙江人，在故鄉聚會大家都興致勃勃。見了面先問對方還記得自己的名字嗎，嘻嘻哈哈如少年。

這次聚會激發了大家的興趣，同時又感到時不我待，都七十好幾了，有人建議應年年聚會一次，因而二○○五年大家相約回母校見面。

這次聚會事先的準備工作比上次充分，因為是在母校，各方面的條件較好，學校有專門的賓館接待老校友，原來的老師也住在校內，大家去拜訪教我們專業課的冀剛老師，感謝他當年的培養。我們又回到文史樓老教室，各人坐在原來的位置上遙想當年，還去原來的草棚飯廳故址看看，想起那時常吃的大肉包子，再進發布分配名單的大禮堂……，幾多回憶在心頭啊！

同學們回憶我那時穿一件舊兮兮的黑夾克，腳上套一雙平跟的帆布力士鞋，早飯前先去飯廳旁邊的小花園讀一陣俄語，背誦史達林號召共青團員向科學堡壘進軍的講演，一幕幕當年的回憶使我心潮澎湃。

大會發言中間安排和身處國外的同學通話，這是老書記、老班長事先安排好的。我們班的俞懿卿在舊金山，周淑梅在紐約，黃維琳在新澤西 ，他們路遠難以回來與會。五十年沒有見面，大家都有一肚子的話想說，但又無法細說，因為想說話的同學排成一長隊。再說由於時差，我們上午開會，美國正是午夜。還有一點，當時國外長途電話費用昂貴。

輪到我時，我按小本本上準備好的幾點簡要告訴故人。這時有同學按下快門，記下我們幾個興高采烈排隊等通話的場面，我恰好手裡拿著話筒（見圖）。

時光飛馳，我現在著筆回憶聚會通話情景時，照片中的八人已去其三。其中右三孫琴烺是熱情的文娛委員，領我們唱俄語歌，動員我們這些書呆子去跳俄羅斯 集體舞；左四章思勤二○一六年還邀請我們去北京，同爬香山；左二潘蘭生同我一起一九五五年分派去陝北，我們一路火車、汽車、驢拉車，分別在風陵渡和軍渡兩過黃河到達綏德。斯人已逝，他們的形象永遠活在我們心中。

與會期間，樓繽經同學當眾揮毫，給同學題字留念，用了厚厚一沓黃表紙，他的書法已有相當造詣。見到王寧，我們祝賀她當選全國先進班主任，我們是從「教師報」上看到的，她老伴張廷瑞代為解釋是「組上先進輪流當，這次是輪到她了」。徐寶雲同學說到他兒子去美國進修了，大家感到一代更比一代強啊。

期間，薛連溪頭有點不適，他老伴孫琴烺給他按摩，她們是我們這個班結成夫婦的三對之一。朱耀金同學還帶來他老伴炒的兩個菜，大家邊吃家鄉風味邊回憶學生時的趣事。

坐電梯時，我們還碰到一大群俄羅斯姑娘，她們神采飛揚親切可愛，我們用久違的俄語交談，了解到她們是來華師大讀研究班，我們說明自己是本校五十年前的學生，姑娘們感到很驚訝。這也是此次聚會有趣的插曲。聚會後，老書記、老班長的下一代看我們都近耄耋之年，只怕聚會期間發生意外難以處理，勸我們以後多打電話，多發微信 ，不要長途跋涉聚會了。組織者洩了氣，因此二○○五年的母校聚會就成了絕響。以後幾年，訃告時有所聞，陝西九人已只餘其四，我和老伴（照片中右二）也已九十好幾，往日的同學情誼只能在腦海中重溫了。