我初中畢業，在學校鬧了兩年革命，就去了黑龍江建設兵團。隔年，家裡給我寄了台半導體收音機，可能是讓我解悶。那時候，收音機已經不是什麼稀罕東西，我們一個知青宿舍就有兩三台，可是我還是寶貝得不行，特地請屋裡的小木匠做了一個精巧的木盒。每天晚上躺在床上，戴上耳機，聽新聞，聽故事，聽曲藝，神遊八方，是最快活的時間。我常聽中央台、北京台、哈爾濱和牡丹江台，偶爾聽到上海台裡的家鄉話，享受一曲蘇州評彈，能高興好一會兒。

我當時的生產隊離俄羅斯邊境 只有一百多里路，反修防修是比生產還重要的頭等大事，偷聽敵台是彌天大罪，會讓你一輩子抬不起頭，翻不過身，所以每次選台、換台，我都特別小心。之所以如此，另一個重要原因，是因為我的班長就是由此得罪，而且可能成為一輩子的嫌疑犯。

記得我們是九月份到農場。第一天工作，連裡把我們分到農工班，我們的班長姓張，大家叫他老張。他也是在朝鮮修過鐵路的，可能是多年的凜冽寒風，把他的國字臉吹得黑裡透紅，幾道深深的皺紋，不怒自威。

他教我們幹各種農活，使用發給我們的鐵鍬、鋤頭、鐮刀，可看著他的工具，我們就沒話可說，鐵鍬與眾不同，錚光瓦亮，鍬柄比我們的長半截，也磨得溜光。東北人幹活講究個麻利，他挖起土來，一踩一滿鍬，順手一揚，乾淨俐落。他幹得快，挖完了就來幫我們幾個知青，使我們倍感溫暖。休息天，他帶著我們上山，找好的鐵鍬柄和鐮刀把。工欲善其事，必先利其器。老張最懂這個道理。

他平時話不多，有限的幾句也就是怎麼幹活才能長勁，怎麼割豆子不浪費。時間長了，從別人口中我們知道，他以前是六連的副隊長，管理生產有一套，是隊長李大頭的得力助手。

但不久前，隊裡一個朋友回城結婚，老張也去鬧洞房，看見新郎從城裡帶來的收音機，唱得一哩哇啦，好生喜歡，冷不丁說了句：「都說這裡可以收到老毛子的電台，我們來試試？」蘇聯電台聽沒聽到，眾說紛紜，但是老張這句想聽蘇聯電台的話，卻不知被哪個鬧新房的匯報了上去。

這一來吃不了兜著走，大會批，小會鬥。這裡離老毛子近，烏蘇里江不到二百里，中蘇關係非常緊張，箭在弦上一觸即發，蘇修電台豈是隨便聽的。李大頭和老張都被一擼到底，直接貶做普通農工，後來知青多了，才又提拔他當了個班長，領著我們幹活。

但事情並沒有結束，全連大會也常常拿來抖落抖落，弄得老張很沒面子，只能低頭抽菸。有一次開大會再揭瘡疤，一個職工站起來揭發，說看到知青到老張家去，不知是秘密接頭還是糖衣炮彈？專門提到我的名字，說我到他家去吃狗肉云云。

說實話，老張家我們幾個知青都去過幾次，他老婆身體不好，但是把家裡收拾得很乾淨，家裡也燒得暖和，去了聊上一會，心裡可以舒坦不少。我當時是隊裡指定的副班長，去的次數多一些，吃飯的事，也是確有其事。我們在會上聽了那個發言，都很緊張，不知道會發生什麼事。正好中蘇爆發珍寶島衝突，農場組織人馬到前線修路，我也就報名參加，避開是非之地。

後來回想起來，這種發言大多是隨口一說，沒有真憑實據的。記得村裡有個老羊倌，放著隊裡的百十隻綿羊，也會放夾子打個狐狸、狼什麼的，還會用苞米做毒餌，藥殺過路的大雁。他身大力不虧，我親眼看見他一斤的饅頭一頓吃兩個，修渠挖土，使一把特別的短鍬，不用腳踩，兩臂上下運之如飛，即使在能人眾多的工地上也是獨一份。

可是他有個缺點，不太講衛生。在一次全連大會上，有人站起來揭發，說這個老羊倌一年到頭不洗腳，是不是鞋裡藏著發報機，不想讓人知道，還由此推斷，他解放前給地主當長工，可能是看家護院的狗腿子。這番話引起全場一片哄笑，事情也就不了了之，老羊倌羊照放，狼照打。

老張的問題後來也得到圓滿解決，李大頭被解放，馬上調到別的連隊當隊長，他不忘舊人，設法把老張也調了過去，接著當他的副隊長。事情過去了，可是給我們這些身臨其事的老百姓留下的印象，是一輩子難以忘懷的。(上)