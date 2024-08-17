李惠美老師，是我就讀台北市立成淵中學初中一年級時的班導師。記得當時，她從台灣師範大學畢業沒多久，隨即滿懷著熱情與理想來教我們的代數課。頭一次上課時，老師就告訴我們學好數學的重要性，因為數學已被多數人公認為「科學之母」，而學好代數，又能為其他數學課程預先打下良好的基礎。同學們的內心雖然都能體會老師苦口婆心的諄諄教誨，可是我們那時血氣方剛，再加上老師的音量較小，以致於我們這些半大不小的男生們，很難乖乖地坐著聽講，因而常不經意地惹得老師生氣。

上學期中，學校舉辦了首次全年級的「代數競試」，可惜本班成績不佳，老師難掩失望之情，我們也覺得很對不起她，都希望下次能考出好成績來回饋老師的辛勞。

後來，第二次的競試之前，老師為了鼓勵我們，就先跟大家約定：「這次的競試，本班若能進入前三名，我就帶你們去參觀台北市立圓山天文台。然後，有興趣的同學，還可再到我家摘橘子。」大家經此激勵，就更加專心聽講並且認真作練習。後來成績公布了，我們班果然進了前三名，這也證明了我們仍然是可造之才。老師高興之餘，隨即實踐了她的諾言，帶大家到天文台參訪。

在天文台的半球形屋頂裡面，可看到一架大型的天文望遠鏡，管理員先跟我們簡介這架望遠鏡的工作原理，然後，經由牆上所掛的各種天文圖片，再解說一些基本的天文知識。由於是在大白天作觀察，所以他特地先為望遠鏡配上一個適當的減光鏡，然後再將太陽的影像成像在桌上的一張白紙上。此時，他也一再提醒我們，平時不可直接盯著太陽觀看，以免傷害眼睛。在太陽的圓形影像中，我們隱約可看到一些小黑點，他說：「這些就是所謂的『太陽黑子』，由於它們的磁場較強且溫度比周圍區域要低，所以顯得較為黑暗。」我們也因頭一次觀察到太陽表面的這種現象，而覺得特別新奇。

參訪完畢後，老師又帶我們搭公車，前往北投她的住家玩。她家後院有幾棵北投特產的橘子樹，樹上的橘子大多數已經成熟了。同學們於是興奮地邊玩邊幫老師採收橘子，回家時，很多人的包包裡都裝了幾顆橘子，要帶回去與家人分享。

下學期初，學校舉辦了春季郊遊，這次是到台北縣萬里鄉的野柳風景區遊覽，野柳海邊由於有很多因風化、海蝕而形成的怪石頭，在當時已成為熱門的景點。這次老師的先生和他們的小嬰孩，也跟著我們一起搭遊覽車同行，同學們，尤其是蕭同學，也幫忙抱著小嬰孩走過各個景點。

大家在老師邊走邊講解帶領下，沿著海邊觀看這些奇形怪狀的「蕈狀岩，」以及露出海面一層層的地質結構。海邊水淺處，可見到許多形形色色的貝殼，有些竟然還會移動；再靠近仔細觀察，原來是一群大大小小的寄居蟹。這些景物使得我們這些從小在城市長大的孩子們，大開眼界。旅遊結束之前，大家在最著名的「女王頭」前拍照留念。

下學期中，我母親被診斷出腹部有惡性腫瘤 ，需要醫生動手術割除，這消息令我非常擔憂。在當時，人們大多談癌色變，若手術失敗，我有可能會失去母親。老師注意到我情緒低落、面帶愁容，就趁其他同學不在時，問我到底發生了什麼事？在感受到老師真誠的關心後，我據實以告，也表達了心中的憂慮，而不自覺地流下眼淚。

老師隨即提醒我：「你是個男生，不要輕易掉眼淚。」又說：「徐千田醫師是位婦產科的名醫，經驗豐富，所以，手術結果應該不是你想像中的那麼悲觀。如果將來有什麼需要，可告訴老師，老師會想辦法幫忙。」我當時心中非常感激李老師，因她的開導，使我的心結被打開，得以繼續專心學習。感謝神和徐醫師，後來我母親果真在經歷了複雜的手術之後，身體得以復元。

下學期結束之前，有一天老師宣布學期成績，我和蘇同學一人是期末考得第一，另一人則是整學期平均拿第一。為了鼓勵我們兩人，老師各送我們一本書當獎品，我收到的是歷史故事書「東周列國演義」，這本書以小說的方式，開啟了我對春秋、戰國這一段五百多年歷史的初步認識。

如前所述，李老師不僅教好了我們的代數課，也額外地抓住各種機會，引導我們認識了天文、地質、海洋生物等自然科學，以及中華歷史。能受教於她，真是三生有幸！

初中二年級開學後，據蘇同學告知，李老師已轉到北一女中任教，可能沒機會再受教於她了，我們也因未能親自歡送老師，而感到非常惋惜。

如今回想起來，這已是六十多年前的往事了。謹以此文，表達對李老師當年熱心教學並關愛學生的感恩之心，也盼望借用世界日報 的一角，能有機會再與李老師及老同學們聯絡上。