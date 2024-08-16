防空洞一人多高，洞壁皆用岩石加固，不僅用來躲避空襲，洞內還設有作戰室，布置有會戰地圖、掛有國父孫中山像和國旗。一九三八年，蔣總統在行營主持「中原會議」，部署武漢 外圍對日作戰和武漢會戰情景，歷歷在目。中日軍隊在安徽、河南 、湖北、浙江四省展開，這是中日雙方在抗日戰爭期間最大規模的會戰。武漢會戰持續近五月，雙方投入兵力一百五十多萬，此次會戰日軍損失巨大，也讓日軍曾經秉持「迅速滅亡中國」的戰略遭破滅，抗日戰爭由此進入僵持階段。

蔣夫人舞廳原是英國人一九一八年建的避暑別墅，現已改作陳列室，室內照片和文字記錄了蔣夫人在雞公山期間，曾在此接待過為中國抗日戰爭做出巨大貢獻的陳納德和史迪威等西方政要，並促成了中國空軍的建設。

在此據點，眾人曾謀畫、組織中國空軍於一九三八年五月十九日飛臨日本 本土，投擲傳單進行反戰宣傳，是二戰期間日本本土第一次遭遇外機進襲，日本人在心理上受到重大打擊，大長了中國人的志氣。任務完成後，駕機隊長、副隊長徐煥生、佟彥博被蔣夫人接上雞公山，在夫人別墅接受蔣總統的召見。

我們遊人看了之後，受到極大鼓舞，蔣總統不愧為抗日戰爭的偉大統帥，蔣夫人在抗日戰爭中功不可沒。

我和太太從防空洞出來，發生我們意想不到的故事。有四個男女青年，大學生年齡，拉著我們一定要和他們照相，先一起合照，然後兩個男孩、兩個女孩又分別和我們合影。坐下休息時，我太太問這幾個孩子：「你們為什麼要和我們合影？」他們激動地說：「來雞公山玩，像你們這年紀的不多，能登報曉峰的幾乎沒有。你們太了不起了，我們很佩服，就想和你們合影，做個紀念。」我說：「能和你們年輕人合影，我們心情也很爽。」我們都高興地笑了。

遊雞公山，我們感慨萬千。雞公山不只是避暑勝地，而且有厚重的歷史文化，更有它曾擔負過抗日戰爭的重任。二十多年過去，雞公山的「報曉峰」和一草一木，以及蔣總統武漢會戰情景，仍記憶猶新，總感到再去雞公山一次才不遺憾。(下)