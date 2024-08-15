中國有許多名山大川，讓中外遊人讚不絕口，但具有豐富政治、歷史、故事和旅遊內涵的，恐怕雞公山要排在榜首。

二○○五年，我和太太遊歷雞公山，踏百年滄桑。我們乘巴士抵達遊客接駁點，坐遊覽車繼續上山賞景。雞公山是大別山支脈，主峰「雞公頭」又名「報曉峰」，海拔八百一十四米；因酷似引頸高啼的雄雞，故得名「雞公山」。據導遊介紹，民國時期它和盧山、北戴河、莫干山是中國四大避暑勝地；從古代到近代，它都有濃重的歷史文化。

早在四千六百多年前的上古時期，炎黃二帝就在雞公山上追擊過九黎族的首領蚩尤。北魏時期它已成為名山，被列入典籍。鴉片戰爭以後，雞公山有明顯的殖民地半殖民地印記，成了洋人在中華腹地變相的「公共租界」，二十多個國家的牧師、傳教士、富商等在此建造別墅。慈禧為洗刷恥辱，強制性地收買了這些別墅，然後再租給洋人。民國軍閥靳雲鄂利用權勢，在洋人別墅群中最好的位置，建了一棟最高豪華別墅，當地老鄉認為長了中國人的志氣，大家都叫它「志氣樓」。

因為時間關係，我們遊覽了雞公山三大景點：報曉峰、防空洞和美齡舞廳。我們乘遊覽車到報曉峰最近處，報曉峰在群峰間突兀拔起，我們沿著唯一一條登山路從峰北側向西面盤旋而上，十分險陡，七十多歲的我們和一些老人小心翼翼，最後到達頂峰。

報曉峰從谷底聳起，被群峰環抱，鋪青疊翠，奇花異草布滿其間，風景誘人。在此，全山風貌一覽無遺，避暑山莊一棟棟別墅、酒店錯落有致；一條條山道蜿蜒而上，清泉溪流涓涓而下。迷人的風景，涼風陣陣，真令人陶醉。

報曉峰山腳下題有一首詩：「慢上雞公山，快登報曉峰，這邊風景好，暑夏有秋風。」可以說這是它的真實寫照。導遊說：「報曉峰是雞公山的象徵，到了雞公山而不登報曉峰，就像不到長城非好漢一樣，是一大遺憾。」我們在下山的半山腰還看到雲南著名中醫李金碧石刻「天下第一雞」五個大字，真令人感嘆。

關於報曉峰，導遊還給遊人講了一個美麗的傳說：天宮有一司晨神雞專管天明報曉，時值雞公山鬧蝗災，玉皇大帝派司晨金雞下界捉蟲。神雞一夜辛勞吃盡蝗蟲，但卻忘了歸天司晨，當其引頸凱歌時，天已大亮，不能返回，遂化作一巨峰永留人間。

在報曉峰旁邊有一塊英文石刻「LONG LIVE CHINA」意為「中華萬歲」，刻於一九三五年。刻字人于繩武是當年東北中學的學生，正值日軍侵略東北，隨部分學生流亡雞公山，因不滿列強瓜分中國的侵略行為，在一個雨夜手執鐵釺和鐵錘，一下一下鑿出來。之所以刻成英文，就是讓雞公山所有的外國人都看得懂，使他們明白中國人不甘心做亡國奴，奮力抗爭的鬥志和氣概。導遊說：「一九九○年六月，已七十歲的于繩武又來雞公山談起當時的情景，于先生仍老淚緃橫，感慨萬千。」

接著我們遊覽防空洞。抗日戰爭爆發後，別墅荒棄，留下了一棟棟空房。一九三八年，蔣總統為指揮武漢 會戰，來到了雞公山。

蔣先生和夫人宋美齡把英國人建的別墅修葺一新，分別作為會晤政要的據點和指揮武漢會戰的行營，在行營附近為蔣總統修建了一處連接後山的防空洞，防空洞出口就和行營的底層相通。離行營不遠有一懸崖，在此建一亭子，視野開闊，據說當時有軍事瞭望的用途，在晴天時甚至能看到武漢。(上)