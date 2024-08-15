有一天，我散步在一個住宅區的小道上，忽然看到一棵槐樹，上面綴著串串白色花瓣。在這邊我還是第一次見到這樹呢！它散發出的香氣充滿了我童年的味道，把我帶回遙遠的故土。我不由得想起了我的堂哥，是他告訴我，槐樹花是可以吃的。

堂哥是我伯父伯母領養的小孩，多年以前伯父在國內一個教會裡當牧師，他們帶著堂哥過著清苦的日子。後來在一次運動中，伯父被帶走了，伯母和堂哥被趕出教堂的住房後，搬到鄉郊一個很簡陋的房子裡。伯母靠拉板車的微薄收入維持生活，堂哥在附近的學校裡上學。

那時堂哥年紀雖小，卻非常懂事，是伯母有力的幫手，放學後常去幫助伯母推車。他們養了些家禽和栽種些蔬菜，有時帶進城去賣，換一點錢來幫補生活。

每到學校放假的時候，堂哥就會來城裡我們這邊玩幾天，會帶一些種、養的東西過來給我們吃，那時是我們幾姊弟最高興的日子。

堂哥給我們講述他的生活經歷，他們那裡有山、水、河流和樹林，我們每次都纏著他講我們最喜歡聽的老蛇的故事，又怕，又愛聽。他故事講完了就開始編起故事來，我們還是聽，並且鄰居小孩也來聽。郊區廣闊的天地使堂哥學到很多東西，他能分辨哪些蘑菇和野菜野果是可以食用的。他甚至認識很多的藥材，我們很佩服他。

我去過他們那一次，門口就有一棵槐樹，他採了一碗槐花放在桌上，說讓我們嘗嘗。哦！槐花的味道是那樣的香甜可口，我和弟弟吃了不少，我還吃得鬧了肚子。

堂哥中學畢業後到農村當知青，因為伯父伯母的關係，加上我們家沒有後門可開，他久久不能得到分配工作回城來。因為他的工作很出色，後來被分到貴州赤水縣航運局工作，離家是遠了但也很好，工作像海員一樣。他說他的一生將被海風吹白鬢角。

我們快到美國來的前夕，去他家去小住了一段時間。那時他已經成家，有一個可愛的兒子。他家後窗面對著波光粼粼的赤水河，前門有喇叭花、杜鵑花，還有許多不知名的小花，那些美麗的花競相怒放，芳香四溢。小街路上也有芳香一路的洋槐樹，我摘下一串槐花猛嗅著，好像又回到少兒時代。我們在赤水的日子裡，堂哥每天變著戲法給我們幾姊弟做好吃的，我們後來都長胖了。

一晃眼我來美國三十幾年了，一直沒回去過中國。我以前帶小孩，後來看護父母，現在他們都不需要我照顧了，我想該是我回國一次的時候了。於是我就去辦理護照簽證 ，現在有一個新規定：辦簽證需要國內的親友出邀請函，還要他們身分證的複印件。

我首先想請近年來到過美國的一個親戚給我這些資料，可是遭到她的拒絕，主要是不願複印身分證，因為現在社會上到處都是詐騙者，他們都怕身分被洩漏。我又試問了幾個人結果都一樣，我很是沮喪，眼看簽證就辦不成了。我那時不想去麻煩堂哥，我不想這件事令他為難，想到如果他也拒絕了我，我更是失望了。

但是，我的回國願望是那麼強烈，後來還是硬著頭皮聯繫了堂哥，我一再告訴他，如果他有任何的顧慮，千萬不要勉強。信息發出去了，我不敢抱希望。可當我第二天打開手機，看到堂哥發來清晰的身分證複印件，和身分證一起的還有邀請信。堂哥聽說我要回去，高興得不得了，他琢磨著怎樣寫邀請信來表達他的誠心和願望。他用他極好的文筆連夜寫了一封熱情洋溢的信，他還說他將為我預備住處，就盼望著我回去了。

再看身分證，照片上的他穿著藍色中山裝，臉上表情透出了他的堅毅勇敢。雖然海風把頭髮吹成灰白色，但是很是精神，也不顯老。哦！堂哥在工作、生活中都是經歷了大風大浪的人，他什麼都不怕了，他是那麼的堅強，我為他感到驕傲。親情的溫暖此時像春風般沐面而來，我激動得流了下眼淚。

我把完整的資料遞交到辦簽證的代理處，又耐心等待了幾個月，終於有一天，得到通知說我回國的簽證批下來了。當簽好的護照到我手中時，我欣喜若狂，捧著它像做夢一樣。我將飛回去見那闊別多年的故土、那無數次夢中抵達的地方，將見到堂哥的一家，以及親朋好友們了，何等的興奮和開心啊！我盼望著這一天的到來。我計畫在來年春天回去，那正是槐樹開花的季節。