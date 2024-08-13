木槿花朝開暮落，被稱作花中蜉蝣。古往今來的文人常借用木槿花哀嘆人生短暫、時光易老，李商隱道：「風露淒淒秋景繁，可憐榮落在朝昏。」崔道說：「槿花不見夕，一日一回新。」

於我看來，鄉間的木槿花開花落都是熙熙攘攘、熱鬧非凡，和詩人們的人生哀嘆之景截然相反。木槿花綻放之際，正是鄉間小麥收割之時，人們在金色的麥浪間忙碌，木槿花在圍籬間盡情綻放。紅色、紫色、白色的單瓣花或重瓣花，像三五成群的蝴蝶擁於槿葉間，花瓣猶如蝴蝶的美麗翅膀，在風中微微搧動，做振翅欲飛狀。

黑夜降臨時分，激情燦爛了一天的花紛紛收起花瓣，如聚於樹上的麻雀，看到了地上有鳥食時，就急匆匆撲向地面去覓食，歡喜雀躍的景象；同時，含苞待放的花骨朵，像準備破繭而出的蠶蛹，卯足了勁準備在次日太陽升起的時候綻放。如此花開花謝，如潮起潮落，讓我擁有未來可期的心境，篤定生命可周而復始的信念。

大凡有種植木槿經歷的人，會發現它們還擁有一種倔強的品性。原生木槿品種的花，是由五張單花瓣組成一朵花，隨著農業技術的提高，品種繁多的重瓣花被培育出來。但無論多麼優良的重瓣花新品種，用它們結出的花籽繁殖新苗，開出的花又回到了原始的單瓣花。如果一定要複製出母樹的基因，只能採用壓枝或扦插的方法繁殖。

我在加拿大 的房子後院，有兩棵種植了二十八年的木槿樹，開重瓣純白色的花朵（見圖）。每年的六月到十月份，木槿樹上除了綠葉白花，還有花蕾蒴果，木槿樹底下是密密麻麻的無數幼苗，它們每年都如約而至，好生熱鬧。我曾呼朋喚友，展示我家白如雪的重瓣木槿花的優雅美麗，說服他們拔幼苗移到自己院中去種。

當我收穫著分享之樂的時候，友人陸續反饋移栽去的木槿，開出的花不僅不是重瓣的，連顏色也變成了白紫雙色花，或者索性是堇色、紫色花。後來，我自己移栽了一批到前院做圍欄，它們開出的花全是單瓣花，顏色也沒有一朵是純白色的，要麼是白色花瓣和粉紅花心，要麼是淡紫色花瓣和深紅花心。

看著前院槿籬上紫色的花，不僅感嘆木槿樹原生種的基因之強大，也想起在老家，人們用最樸實的語言給木槿花取了一個擲地有聲的名字——「敲碗花」 。敲破一個碗是何等的瞬息之舉、再多憐憫也不可挽回之事，這個名字形象描述出單朵木槿花短暫的花期，還有直面人生不悔的胸襟。

紫顏色的敲碗花忌摘，一旦破戒，採摘者家中必將發生口角之爭，而且家中一瓷碗必將在爭吵中被摔碎--這是敲碗花在我家鄉的一個匪夷所思的傳說。就因為這個傳說，鄉間槿籬上的紫色槿花再花開似錦、千嬌百媚，也不會有人採摘它們，我對它們也是避之不及。

我有一個髮小，她是一個三天不打就敢上房揭瓦的主。一個夏日午後，我們兩人走過我家菜園的槿籬，準備去小溪裡撿河貝。槿籬上，一朵朵碗口大的紫色木槿花開得正霸氣，雖然它們淡紫色的花瓣裹著紫紅色的花心，都面向陽光熱烈綻放，卻擋不住一股詭異的氣息在我心頭升起，我不禁加快腳步往前走。

此時，髮小卻爬上槿籬邊的一塊大石頭，摘下枝頭一朵紫色木槿花，戴在她扎成馬尾的長髮上，又摘下一朵，蹦回地面，欲遞之於我，花朵卻不小心滑落在地面。 我趕緊走過去，用腳踩踏地上的花，再摘下她頭上戴著的那朵，扔下地面，再踩之。

踩踏不慎摘下的紫色木槿花，是破解採摘它必定引來口舌之爭的補救之法。 可是，那天的紫色木槿花魔咒終究沒有解除，傍晚，髮小家發生了家庭糾紛：她的兩個弟弟因為摘鄰家的葡萄，而被父親責罵，奶奶因為心疼孫子，摔了手中飯碗。

以後，讀到周敦頤「愛蓮說」裡面的「只可遠觀而不可褻玩也」，我想到的是紫色木槿花，而不是蓮花。

如果把紫色木槿花的魔咒棄之不顧，木槿花是一款極好的藥食同源之花，它們既可以當時令蔬菜，也可以入茶。

採摘樹上開放的鮮花，僅取用花瓣：拌於雞蛋 液中，煎一碟滑溜又脆爽的雞蛋木槿花；溶於將出鍋的米粥中，熬一碗黏稠香甜的米粥油；裹於麵粉，油炸一份時令木槿花；加入冰糖慢煮花瓣，備做鮮花餅的甜美餡料 ；在花瓣間裹入調好味的鮮肉，蒸一屜鮮花裹鮮肉。

摘花蕾，去除綠色花蒂，備水煮茶，茶色青綠，如菊花茶湯。也可以去除花蕾或花瓣的水分保存，當作草藥使用，具有清熱祛濕、涼血解毒、潤肺止咳和消炎止血之功效。

「槿花亦可浮杯上，莫待東籬黃菊開。」這是唐代詩人劉商在「送王貞」中對木槿花入茶的描述，我不知道當時詩人看到的一樹木槿花，是單瓣的還是重瓣的？是白色的還是紫色的？