到了七月，驕陽似火，暑氣炎炎，一年最熱的日子來了，才到太陽底下，便大汗淋漓，熱得讓人受不了。如果是城裡，這個時候可以坐在電風扇下或是空調房中，享受習習清涼。條件好的，乾脆去旅遊避暑，別提多愜意了。農村人可沒有這個福氣，七月正是農忙的季節，田裡的禾要耘，地裡的莊稼要鋤，都等不得。正如古人詩云：「鋤禾日當午，汗滴禾下土。」哪管天熱不天熱。

雖然躲避不了毒辣太陽的炙烤，但農村人也有著自己的消暑妙招。到了盛夏，很多人都會買些紅糖放在家裡，忙完活計回家後，從水缸裡舀碗清水，倒一點紅糖在裡面，用筷子攪翻。自己家井裡的水，原本清涼甘冽，加之放了紅糖，那就更好喝了。紅糖水有補血順氣的功效，「咕咚咕咚」幾口喝下去，霎時全身感到一股通脫的涼意，幹活的疲勞也就消卻了許多。

紅糖水雖然好喝，但有些單調，大家還有更好的法子。溪流邊、小路旁以及不少田坎下，都長著魚腥草，它有消暑解毒的功效。魚腥草又叫臭草，不但不臭，反而散發出一股沁人的辛香。收工回家時，把它拔來，洗乾淨後搗碎揉爛，用乾淨的紗布把汁漉濾出來，拌上清涼的井水，再放些紅糖在裡面，這樣的魚腥草水，甘甜中帶著辛香，不但可以消除暑氣，還可以祛掉身上的熱毒。經常喝喝魚腥草水，整個熱天身體都不會有什麼問題。

當然，最好的消暑方法是吃涼粉。涼粉是用薜荔籽做的，薜荔的籐纏在大樹上，六、七月間，薜荔熟了，像是一個個滾圓的小秤砣，爬到樹上摘了下來，一個個剖開，把裡面的籽粒掏出來曬乾。接著就像磨豆腐那樣，用石磨把曬乾的薜荔籽磨碎，再用包袱把渣濾掉，然後放到鍋裡加水煮沸。舀起來後，兌點生石膏在裡面，待它冷卻，涼粉便做成了，像是晶瑩剔透的乳膠，十分好看。

純純的涼粉，味道是清淡的，放點糖才好吃。舀幾塊涼粉在碗中，放兩匙紅糖，用湯匙攪翻，紅糖融在涼粉裡，就像紅白相間的瑪瑙水晶，真是太漂亮了！吃到嘴裡甜滑順溜，吞到肚裡沁人心脾，爽得難以形容。如果再放上一點熟芝麻和幾粒熟花生米，那不僅僅是消暑，簡直就是一道難得的美食。

紅糖水、魚腥草水，還有涼粉，有了這些東西，炎炎的夏日便不那麼可怕，生活中還多了一點別樣的情趣。特別是勞動過後，享用這些東西，更能激起人們對幸福生活的熱愛。

冒著炎炎烈日幹農活固然辛苦，但也有清閒的時刻，那就是午飯之後，這個時候，不午睡的話，便可找個合適的地方涼快涼快。在我們村裡，想要納涼，最好的去處是村中的櫧樹下。那裡有棵兩、三百年的老櫧樹，高二、三十米，枝幹橫鋪，十分茂密，彷彿一把撐開的巨傘；加上幾棵其他小一點的樹木，間雜分布在邊上，匯成一片濃郁的綠蔭。因為村裡人經常去那裡納涼，大家便把幾塊厚木板架在樹幹之間，當成木凳供人坐，十分方便。(上)