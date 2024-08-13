一九七三年的夏天，我有幸當上台灣南橫公路健行隊的領隊，一探南橫的壯麗景色。雖然在救國團裡已有領隊的經歷，誰曉得天有不測風雲，一趟走下來差點沒有被累死，讓我又開始懷疑什麼才是人生。

第一天乘車到高雄的梅山山莊過夜，第二天清晨開始徒步健行，踏上六十七公里的征途。

這次我的梯隊沒有配置女性副領隊，於是六十個男生加上六十個女生，統統都由我一個人來帶領。而我這一隊也有點不一樣，因為都是五專生，他們的年紀比一般大學生都要小一點，我想他們正如我的的弟弟與妹妹般，都會非常聽話，帶起來應該沒有什麼問題。

第二天一大早起床吃飯整隊集合，告別了山莊，大步踏上南橫公路。沒料到才轉過兩、三個山頭，就遇上一個大坍方，整個路基都不見了。但我們這梯隊有很多男生都是學校登山社的隊員，一直在鼓動大夥冒險爬過坍方繼續前進；我當然也不想回頭走，因為可能再回到山莊，整個梯隊就會被解散，然後大家統統回家去也。

很順利地通過大坍方，帶領全隊百十來人繼續前進。然後一個大個子女生的生理期就來了，她全身虛弱地無法站立。我們是回頭走，還是做個臨時擔架，抬著她走完全程？於是在路邊臨時開會，大家一致決定若大個子女生不放棄，我們全隊就幫助她繼續走下去，但必須由四個人抬著她走，抬擔架人的背包就由其他隊友幫忙背著。

抬了一天二十幾公里的山路，到達了天池山莊已經累得不成人樣，因為我自認身強體健，就一直負責抬著，另外三個人則輪流換著抬。領隊嘛，必須以身作則，累就累一點吧！

說起來，這個擔架可是由山地原住民 留在山路旁的兩根棍子臨時湊和成的，我們發揮了創意，將棍子穿過兩套堅固的牛仔外套而成，躺上去或許還舒服吧。

到達了天池山莊，我們才知道，因為南橫坍方嚴重，梅山山莊的負責人即派出人馬想要追回我們，但我們早輕舟已過萬重山。

從天池再往上走約十二公里，就是著名的啞口，即是大關山隧道南橫公路上的最高點，駐站人員問我們要不要觀賞一下最壯觀的大觀山雲海，而且這是唯一可以看到玉山及太平洋與台灣海峽的地點。但是兩天的折磨下來，領隊我本人與其他最強壯的三名男生，到了山莊後倒頭就呼呼大睡起來，剩下的隊員就交給啞口山莊的康輔員去照顧了。

第四天開始走下坡山路，正巧碰到一個山地同胞騎著摩托車，於是請他以三明治的方式，後面兩個女生緊緊將三人抱在一起，騎到下一站向陽山莊。這短短的八公里山路正好是南橫公路的精華，一路上都是高聳入雲的檜木林、高山流水瀑布，彷彿置身於仙境之中。我們少了一個負擔，對著山谷高聲吶喊，回音就在山谷裡來回飄盪著，好不精采刺激。

大個子女生終於在第五天慢慢地恢復正常，我們全隊百十來人也順著新武呂溪，一路跋山涉水經過利稻山莊及初來山莊，平安地來到終點站：海端。

這一批可愛的五專生們最終玩得都挺開心的。我想人生只要真心地付出，即使只是一剎那，至於能獲得什麼樣的代價都是其次的。

人生如逆旅，我亦是行人，載著滿滿的回憶，結束了我大學生涯，畫上了句號。