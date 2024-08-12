一九八八年十月的一天，我在上海虹橋機場起飛，離開了生我養我的家鄉上海，前往西德探親，一年以後輾轉到了美國。回想起在機場與雙親告別時的情景，不禁感慨萬千。只記得母親緊緊地攥著我的手，生怕我飛走似的，淚流滿臉說不出一句話。我竭力安撫她，叫她不要擔心，並說我會很快回來的。誰知此一別，竟是與母親的訣別。

初到美國在加州 落定，一則是兒子在加大念書，另則我在加州也有了工作，且公司正在為我辦理居留，一切似乎要重新開始了。我永遠記住了這一天，那是一九九○年四月二號。那天的半夜，一陣急促的電話鈴將我驚醒，連忙抓起電話。「弟弟不要緊張，告訴你一個不幸的消息，姆媽走了……。」電話那頭傳來了我二姊的聲音。

突然像是五雷轟頂，我唰地翻身下床，對著案台上母親的照片跪在她面前，淚水止不住地往下流。此刻與母親在機場上告別的情景，一下子閃現在面前，我想大聲地喊：姆媽呀我是成牧，你等等我，我要回來看你的……。二姊告訴我，母親在安詳中接受了主的召喚。

九四年第一次回國，在二姊和女兒的陪同下，去上海衛家角公墓，在母親的墳頭前跪拜。又憶及當年與母親告別時的情景，淚水止不地流個不停。

母親出生大家，家中九位兄弟姊妹中她排行第六，人稱六小姊。與身為普通公務員的父親結婚後，她安平如素，家務事一切從頭學起，從汰買燒洗到教我們識字唱歌，為了家庭付出了一切，慈愛和善、性情溫和的母親臉上總帶著微笑。再也見不到親愛的母親，是我一生的遺憾。

回到家裡，在整理母親的遺留時，我對二姊說，母親的一個漆皮枕頭（見圖）我想帶走留作紀念，姊姊說：「這是姆媽喜愛之物，你帶著它就像姆媽就在你身邊，你要好好保存。」

說到這枕頭不由想起往事。在上海炎熱的夏天，晚飯後我們都會在天井裡乘涼。姆媽是怕熱的，父親會叫我們在天井裡搬放張單人的竹床，好讓姆媽納涼。

半躺在竹床上、頭靠在漆皮枕上的姆媽手搖紙扇，與我們講講她往日的事，這是最開心的時候，漆皮枕頭的事就是她躺在竹床上講給我們聽的。這個枕頭實際上是外婆的，當年外公從福建回來時帶給外婆的，外婆過世後姆媽就要了這個枕頭留作紀念。

算起來，這個漆皮枕頭已有超過一百年以上的歷史了。如今這枕頭隨我漂洋過海後，在此岸輾轉三十餘載，從南到北最後落定西雅圖 。我帶著這個漆皮枕並小心地保護好，心裡總覺得姆媽一直在我身旁一樣。

我的一位老美朋友有次來我家，看到書架上放著的漆皮枕，好奇地問我這是什麼？我當即取下並告訴他，這是你們叫pillow的東西，他簡直不敢相信。然後我又告訴他關於中國枕頭的種種，不僅有漆皮的，還有瓷器的和竹子做的，他不住地點頭嘖嘖稱奇。

漆皮枕在中國有悠久的歷史。在一九五七年信陽考古發掘中，一個大型楚墓出了大批漆器，其中就有漆枕，在楚國年代就有漆枕，可見歷史之悠久了。

漆皮枕頭的製作也十分不易，它是以木為骨，以籐為筋，以皮為表，以漆為髹的一種獨特工藝。漆器製作在福建有悠久的歷史，漆枕只是其中的一宗，當地婦女出嫁時的嫁妝中，漆枕是必備的。

如今母親的漆枕長留家中，像是她老在護衛著我們，並一直留存在我們的心中。