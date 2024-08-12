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四十多年前的銀行

木愉

前幾天，一個大學同學貼出來他的舊存摺。我仔細一看，發現我原來也有同樣的舊存摺，只是搬家無數，不知在哪裡丟了。

上世紀八○年代，那家銀行是四川大學校園裡唯一的儲蓄所，在圖書館後面，隱蔽在法國梧桐樹下，單獨開的門戶，走上幾級石梯，進門就到了櫃台那裡，裡面的服務員好像從來就只有兩、三個。那時川大的規模已經夠大，學生人數也有好幾千了，但那家雞毛儲蓄所居然可以滿足整個校園的需要，在今天聽起來很奇葩。不過，仔細尋思，其實當時的需求並不大，儲蓄所的客戶只占整個學生群體的極小百分比。

不用銀行，可能是因為錢不多，犯不上為了幾塊錢去銀行存存取取的。但據我所知，很多同學的家境蠻不錯的，手裡的流動現金相當可觀，可是他們寧可把這些現金鎖在抽屜裡，就是不上銀行。看來，用不用銀行，還涉及到理念或者習慣的不同。

我讀大學前，讀過銀行學校，還在銀行工作過兩年。為什麼銀行需要儲蓄？為什麼個人需要儲蓄？儲蓄有什麼原則？對這些條規或者教條都爛熟於心。

豈止如此，我對儲蓄還有很多切膚之痛的感受呢。每當年末來臨，年度儲蓄指標就成了一個銀行是否成功運轉的硬指標。我們那個七十多歲的老行長，是個南下幹部，身軀略胖，走起路來頗有些步履維艱。這時候，每當召開全行職工大會，他就要不厭其煩地催促大家四處去爭取存款。他甚至表情凝重地表示要率先垂範：「我要背上包，挨家挨戶去爭取存款。」

也許在他的精神感召之下，剛工作不久，我就在儲蓄所裡開了一個零存整取帳戶，每個月發了工資，就存入十塊人民幣。等到入大學的時候，我把這筆可觀的存款全都取了，一到川大，就很快尋到了那家逼仄的儲蓄所，為這筆款項找到了一個新管家。

這筆錢成了我的開戶基金，家裡每月寄了生活費來，我就存入，身邊只留下一點零用錢；需要用錢時，就到儲蓄所裡去取。如此用這家儲蓄所管理現金收支，倒也不覺有什麼不便。那筆開始存入的兩百多元人民幣，說是為了不時之需，但到了畢業，存摺上的餘額還是兩三百。這麼說來，我是非常徹底地遵循了「量入為出、略有結餘」的財金原則的。

一次到儲蓄所去，在前面排隊的正好是另外一個同班同學，一聊之下，才知道他入學前也在銀行工作，彼此於是相視一笑，為了銀行出身帶來的儲蓄積習和理財本事。

讓我吃驚的是，就在我們自認為聰明的時候，卻還有其他同學也跟這家小儲蓄所暗通款曲，現在居然把信物也貼出來了。而我，只剩下些無法證實的所謂回憶。

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